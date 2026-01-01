Kerela Lottery Today: किस्मत कब चमक जाए, पता नहीं! लॉटरी से करोड़पति बनने का सुनहरा चांस

Kerela Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग गुरुवार 1 जनवरी को करुण्य प्लस KN-604 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में लगभग 3 PM बजे होगा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र जजों की देखरेख में किया जाएगा. प्रतिभागी बड़े नकद इनाम जीत सकते हैं, जिसमें पहला इनाम ₹1 करोड़, दूसरा इनाम ₹30 लाख और तीसरा इनाम ₹5 लाख शामिल है. जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है.

करुण्य प्लस KN-604 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

3291 3219 3921 3912

3129 3192 2391 2319

2931 2913 2139 2193

9321 9312 9231 9213

9132 9123 1329 1392

1239 1293 1932 1923

करुण्य प्लस KN-604 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये



दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये



तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये



चौथा Prize – 5,000 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.