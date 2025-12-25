Kerala Lottery Today: किस्मत का करिश्मा! एक टिकट और रातों-रात करोड़पति

7
Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग गुरुवार, 25 दिसंबर, 2025 को करुण्य प्लस KN-603 लॉटरी ड्रॉ के नतीजे घोषित करेगा। ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा। दोपहर 3 बजे से लाइव अपडेट और जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट यहां देखें।
लॉटरी में शानदार कैश प्राइज़ मिलते हैं, जिसमें पहला प्राइज़ 1 करोड़ रुपये, दूसरा प्राइज़ 30 लाख रुपये और तीसरा प्राइज़ 5 लाख रुपये है. निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ सरकारी अधिकारियों की देखरेख में लाइव किया जाएगा.
करुण्य प्लस KN-603 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
करुण्य प्लस KN 603 लॉटरी के नतीजों को कैसे वेरिफाई करें
जीतने वालों को करुण्य प्लस KN 603 लॉटरी के नतीजों को ऑफिशियल केरल लॉटरी वेबसाइट (keralalottery.info) पर पब्लिश ऑफिशियल रिजल्ट से वेरिफाई करना होगा.
पार्टिसिपेंट्स रिजल्ट को क्रॉस चेक करने के लिए केरल गवर्नमेंट गजट ऑफिस भी जा सकते हैं.
अगर आपका टिकट नंबर मैच करता है, तो आप इनाम केरल लॉटरी ऑफिस, गोर्की भवन, बेकरी जंक्शन के पास, तिरुवनंतपुरम में क्लेम कर सकते हैं.
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.