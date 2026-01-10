Kerela Lottery Result Today: एक टिकट और बदल गई किस्मत! पल में करोड़पति बनने का सुनहरा चांस

Kerela Lottery: केरल राज्य लॉटरी विभाग शनिवार, 10 जनवरी, 2026 को करुण्य KR 738 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. लाइव ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा.

करुण्य लॉटरी में आकर्षक कैश इनाम मिलते हैं, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 30 लाख रुपये और तीसरा इनाम 5 लाख रुपये है. पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ सख्त सरकारी निगरानी में किया जाता है.

केरल लॉटरी प्राइज मनी का दावा कैसे करें?

जीतने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबरों को केरल सरकार के गजट में पब्लिश ऑफिशियल नतीजों से क्रॉस-चेक करें. अगर आपका टिकट नंबर जीतने वाली लिस्ट से मैच करता है तो आप अपना इनाम केरल लॉटरी ऑफिस, गोर्की भवन के पास, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में क्लेम कर सकते हैं.

करुण्य KR 738 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.