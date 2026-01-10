Home > व्यापार > Kerela Lottery Result Today: एक टिकट और बदल गई किस्मत! पल में करोड़पति बनने का सुनहरा चांस

Kerela Lottery Result Today: एक टिकट और बदल गई किस्मत! पल में करोड़पति बनने का सुनहरा चांस

लाइव ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ सख्त सरकारी निगरानी में किया जाता है.

By: Anshika thakur | Published: January 10, 2026 10:29:43 AM IST

Kerala Lottery
Kerala Lottery


Kerela Lottery: केरल राज्य लॉटरी विभाग शनिवार, 10 जनवरी, 2026 को करुण्य KR 738 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. लाइव ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा.
करुण्य लॉटरी में आकर्षक कैश इनाम मिलते हैं, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 30 लाख रुपये और तीसरा इनाम 5 लाख रुपये है. पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ सख्त सरकारी निगरानी में किया जाता है.

केरल लॉटरी प्राइज मनी का दावा कैसे करें?

जीतने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबरों को केरल सरकार के गजट में पब्लिश ऑफिशियल नतीजों से क्रॉस-चेक करें. अगर आपका टिकट नंबर जीतने वाली लिस्ट से मैच करता है तो आप अपना इनाम केरल लॉटरी ऑफिस, गोर्की भवन के पास, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में क्लेम कर सकते हैं.

करुण्य KR 738 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

You Might Be Interested In

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

You Might Be Interested In

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

You Might Be Interested In
Tags: Karunya KR 738Karunya Lottery Resultkerala lotteryKerala State Lottery Departmentlottery result today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान...

January 8, 2026

साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़...

January 8, 2026

सावधान! आपकी ये 10 मामूली आदतें दे रही हैं ‘डायबिटीज’...

January 8, 2026

सिल्वर गाउन से लेकर थाई-हाई स्लिट तक: आलिया भट्ट के...

January 7, 2026

₹1 लाख से कम में पार्टनर के साथ घूमें ये...

January 7, 2026

पिंड के ‘गबरू’ से 172 करोड़ के ‘ग्लोबल आइकन’ तक...

January 7, 2026
Kerela Lottery Result Today: एक टिकट और बदल गई किस्मत! पल में करोड़पति बनने का सुनहरा चांस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kerela Lottery Result Today: एक टिकट और बदल गई किस्मत! पल में करोड़पति बनने का सुनहरा चांस
Kerela Lottery Result Today: एक टिकट और बदल गई किस्मत! पल में करोड़पति बनने का सुनहरा चांस
Kerela Lottery Result Today: एक टिकट और बदल गई किस्मत! पल में करोड़पति बनने का सुनहरा चांस
Kerela Lottery Result Today: एक टिकट और बदल गई किस्मत! पल में करोड़पति बनने का सुनहरा चांस