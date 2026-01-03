Home > व्यापार > Kerela Lottery Today: किस्मत का खेल! एक टिकट और रातों-रात करोड़पति बनने का मौका

Kerela Lottery Today: किस्मत का खेल! एक टिकट और रातों-रात करोड़पति बनने का मौका

लाइव ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे शुरू होगा. निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ड्रॉ स्वतंत्र अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा.

By: Anshika thakur | Published: January 3, 2026 12:23:21 PM IST

Kerala State Lottery
Kerala State Lottery


Kerela Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग शनिवार 3 जनवरी को करुण्य लॉटरी KR-737 के नतीजे घोषित करेगा. लाइव ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे शुरू होगा. प्रतिभागियों के पास आकर्षक नकद पुरस्कार जीतने का मौका है, जिसमें पहला पुरस्कार ₹1 करोड़, दूसरा पुरस्कार ₹25 लाख और तीसरा पुरस्कार ₹10 लाख शामिल है. निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ड्रॉ स्वतंत्र अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा.

करुण्य लॉटरी KR-737  के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

6820 6802 6280 6208
6082 6028 8620 8602
8260 8206 8062 8026
2680 2608 2860 2806
2068 2086 0682 0628
0862 0826 0268 0286

करुण्य लॉटरी KR-737 रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

You Might Be Interested In

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 25,00,000 रुपये

You Might Be Interested In

तीसरा Prize – 10,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

You Might Be Interested In
Tags: Karunya Lottery KR-737Karunya Lottery Resultkerala lotterykerala lottery resultkerala state lottery
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

2026 में रोमांस, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से भरपूर ये...

January 2, 2026

मलेशिया का रहस्यमयी फूल, बिना धूप के उगने वाला ‘परियों...

January 1, 2026

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025
Kerela Lottery Today: किस्मत का खेल! एक टिकट और रातों-रात करोड़पति बनने का मौका

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kerela Lottery Today: किस्मत का खेल! एक टिकट और रातों-रात करोड़पति बनने का मौका
Kerela Lottery Today: किस्मत का खेल! एक टिकट और रातों-रात करोड़पति बनने का मौका
Kerela Lottery Today: किस्मत का खेल! एक टिकट और रातों-रात करोड़पति बनने का मौका
Kerela Lottery Today: किस्मत का खेल! एक टिकट और रातों-रात करोड़पति बनने का मौका