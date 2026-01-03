Kerela Lottery Today: किस्मत का खेल! एक टिकट और रातों-रात करोड़पति बनने का मौका

6
Kerela Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग शनिवार 3 जनवरी को करुण्य लॉटरी KR-737 के नतीजे घोषित करेगा. लाइव ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे शुरू होगा. प्रतिभागियों के पास आकर्षक नकद पुरस्कार जीतने का मौका है, जिसमें पहला पुरस्कार ₹1 करोड़, दूसरा पुरस्कार ₹25 लाख और तीसरा पुरस्कार ₹10 लाख शामिल है. निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, ड्रॉ स्वतंत्र अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा.
करुण्य लॉटरी KR-737 के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:
6820 6802 6280 6208
6082 6028 8620 8602
8260 8206 8062 8026
2680 2608 2860 2806
2068 2086 0682 0628
0862 0826 0268 0286
करुण्य लॉटरी KR-737 रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 25,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 10,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.