Kerala Lottery Today: एक टिकट और करोड़ों का सपना! ये छोटे फैसले पलट सकते हैं आपकी किस्मत

Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग शनिवार, 27 दिसंबर को करुण्य KR-736 लॉटरी के नतीजे जारी करेगा. ड्रॉ दोपहर करीब 3 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा, और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी देखरेख स्वतंत्र जज करेंगे. प्रतिभागी बड़े नकद इनाम जीत सकते हैं, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 25 लाख रुपये और तीसरा इनाम 10 लाख रुपये शामिल है. जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट नीचे देखें.

करुण्य KR-736 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

करुण्य KR-736 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये दूसरा Prize – 25,00,000 रुपये तीसरा Prize – 10,00,000 रुपये चौथा Prize – 5,000 रुपये पांचवां Prize – 2,000 रुपये छठा Prize – 1,000 रुपये सातवां Prize – 500 रुपये आठवां Prize – 200 रुपये नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.