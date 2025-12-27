Kerala Lottery Today: एक टिकट और करोड़ों का सपना! ये छोटे फैसले पलट सकते हैं आपकी किस्मत

11
Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग शनिवार, 27 दिसंबर को करुण्य KR-736 लॉटरी के नतीजे जारी करेगा. ड्रॉ दोपहर करीब 3 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा, और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी देखरेख स्वतंत्र जज करेंगे. प्रतिभागी बड़े नकद इनाम जीत सकते हैं, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 25 लाख रुपये और तीसरा इनाम 10 लाख रुपये शामिल है. जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट नीचे देखें.
करुण्य KR-736 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:
0943 0934 0493 0439
0394 0349 9043 9034
9403 9430 9304 9340
4093 4039 4903 4930
4309 4390 3094 3049
3904 3940 3409 3490
करुण्य KR-736 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 25,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 10,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.