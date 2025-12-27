Home > व्यापार > Kerala Lottery Today: एक टिकट और करोड़ों का सपना! ये छोटे फैसले पलट सकते हैं आपकी किस्मत

Kerala Lottery Today: एक टिकट और करोड़ों का सपना! ये छोटे फैसले पलट सकते हैं आपकी किस्मत

ड्रॉ दोपहर करीब 3 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा, और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी देखरेख स्वतंत्र जज करेंगे.

By: Anshika thakur | Published: December 27, 2025 10:38:21 AM IST

Kerala Lottery
Kerala Lottery


Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग शनिवार, 27 दिसंबर को करुण्य KR-736 लॉटरी के नतीजे जारी करेगा. ड्रॉ दोपहर करीब 3 बजे तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा, और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी देखरेख स्वतंत्र जज करेंगे. प्रतिभागी बड़े नकद इनाम जीत सकते हैं, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 25 लाख रुपये और तीसरा इनाम 10 लाख रुपये शामिल है. जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट नीचे देखें.

करुण्य KR-736 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

0943 0934 0493 0439

You Might Be Interested In

0394 0349 9043 9034

9403 9430 9304 9340

You Might Be Interested In

4093 4039 4903 4930

4309 4390 3094 3049

3904 3940 3409 3490

करुण्य KR-736 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 25,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 10,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

You Might Be Interested In
Tags: India Lottery NewsKarunya KR-736Kerala Lottery Departmentkerala state lotteryLottery Results
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025

किस न्यूट्रिशनिस्ट ने खोला किंग कोहली के फिटनेस के पीछे...

December 26, 2025

टीवी के पॉपुलर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ऑल राउंडर हैं. वहीं...

December 26, 2025
Kerala Lottery Today: एक टिकट और करोड़ों का सपना! ये छोटे फैसले पलट सकते हैं आपकी किस्मत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kerala Lottery Today: एक टिकट और करोड़ों का सपना! ये छोटे फैसले पलट सकते हैं आपकी किस्मत
Kerala Lottery Today: एक टिकट और करोड़ों का सपना! ये छोटे फैसले पलट सकते हैं आपकी किस्मत
Kerala Lottery Today: एक टिकट और करोड़ों का सपना! ये छोटे फैसले पलट सकते हैं आपकी किस्मत
Kerala Lottery Today: एक टिकट और करोड़ों का सपना! ये छोटे फैसले पलट सकते हैं आपकी किस्मत