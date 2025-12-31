Kerela Lottery Today: आज आम, कल करोड़पति? लॉटरी के ये फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी

12
3782 3728 3287 3278
धनलक्ष्मी DL 33 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
Kerela Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग बुधवार 31 दिसंबर को धनलक्ष्मी DL 33 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर लगभग 3 बजे होगा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी देखरेख न्यूट्रल जज करेंगे.
पार्टिसिपेंट्स के पास बड़े कैश प्राइज़ जीतने का मौका है जिसमें पहला प्राइज़ ₹1 करोड़, दूसरा प्राइज़ ₹30 लाख और तीसरा प्राइज़ ₹5 लाख शामिल है. जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है.
धनलक्ष्मी DL 33 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:
8723 8732 8273 8237
7283 7238 7382 7328
8372 8327 7823 7832
2873 2837 2783 2738
2387 2378 3872 3827
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
