Home > व्यापार > Kerela Lottery Today: आज आम, कल करोड़पति? लॉटरी के ये फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी

Kerela Lottery Today: आज आम, कल करोड़पति? लॉटरी के ये फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी

ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर लगभग 3 बजे होगा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी देखरेख न्यूट्रल जज करेंगे.

By: Anshika thakur | Published: December 31, 2025 11:39:51 AM IST

Lottery
Lottery


Kerela Lottery Today:  केरल राज्य लॉटरी विभाग बुधवार 31 दिसंबर को धनलक्ष्मी DL 33 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर लगभग 3 बजे होगा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इसकी देखरेख न्यूट्रल जज करेंगे.
पार्टिसिपेंट्स के पास बड़े कैश प्राइज़ जीतने का मौका है जिसमें पहला प्राइज़ ₹1 करोड़, दूसरा प्राइज़ ₹30 लाख और तीसरा प्राइज़ ₹5 लाख शामिल है. जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है.

धनलक्ष्मी DL 33 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

8723 8732 8273 8237

You Might Be Interested In

8372 8327 7823 7832

7283 7238 7382 7328
 
2873 2837 2783 2738

 
2387 2378 3872 3827

3782 3728 3287 3278

धनलक्ष्मी DL 33 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
 
चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये
 

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें


जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

You Might Be Interested In
Tags: Dhanalakshmi DL 33 Lotterykerala lottery resultkerala state lotteryLottery Draw KeralaLottery Results Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025

पार्टी की शान, नए साल के जश्न के लिए खास...

December 30, 2025

परदे पर जादू, 2025 की वो जोड़ियां जिन्होंने जीता दर्शकों...

December 30, 2025

DIY ब्यूटी हैक्स, अब घर पर ही आसान नुस्खे का...

December 30, 2025

खुशी कपूर के 8 शानदार लुक्स जिन्हें आप कर सकते...

December 30, 2025

Skin Tips: सर्दियों में चमकदार त्वचा का सीक्रेट है ये...

December 30, 2025
Kerela Lottery Today: आज आम, कल करोड़पति? लॉटरी के ये फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kerela Lottery Today: आज आम, कल करोड़पति? लॉटरी के ये फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी
Kerela Lottery Today: आज आम, कल करोड़पति? लॉटरी के ये फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी
Kerela Lottery Today: आज आम, कल करोड़पति? लॉटरी के ये फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी
Kerela Lottery Today: आज आम, कल करोड़पति? लॉटरी के ये फैसले बदल सकते हैं आपकी जिंदगी