Kerala Lottery Today: किस्मत का खेल या चमत्कार? एक लॉटरी टिकट ने बना दिया करोड़पति

Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग बुधवार, 24 दिसंबर, 2025 को धनलक्ष्मी DL-32 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा ताकि पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके.
टिकट होल्डर्स के पास आकर्षक कैश प्राइज़ जीतने का मौका है. पहला प्राइज़ 1 करोड़ रुपये, दूसरा प्राइज़ 30 लाख रुपये और तीसरा प्राइज़ 5 लाख रुपये है. जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट नतीजों की ऑफिशियल घोषणा के तुरंत बाद नीचे पब्लिश की जाएगी.
धनलक्ष्मी DL-32 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:
5703 5730 5073 5037
5370 5307 7503 7530
7053 7035 7350 7305
0573 0537 0753 0735
0357 0375 3570 3507
3750 3705 3057 3075
धनलक्ष्मी DL-32 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.