Kerala Lottery Today: किस्मत का खेल या चमत्कार? एक लॉटरी टिकट ने बना दिया करोड़पति

पूरा ड्रॉ एक अधिकृत पैनल की मौजूदगी में किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और पूरी विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी.

By: Anshika thakur | Published: December 24, 2025 11:10:15 AM IST

Kerala State Lottery
Kerala State Lottery


Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग बुधवार, 24 दिसंबर, 2025 को धनलक्ष्मी DL-32 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा ताकि पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके.
टिकट होल्डर्स के पास आकर्षक कैश प्राइज़ जीतने का मौका है. पहला प्राइज़ 1 करोड़ रुपये, दूसरा प्राइज़ 30 लाख रुपये और तीसरा प्राइज़ 5 लाख रुपये है. जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट नतीजों की ऑफिशियल घोषणा के तुरंत बाद नीचे पब्लिश की जाएगी.

धनलक्ष्मी DL-32 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

5703 5730 5073 5037

5370 5307 7503 7530

7053 7035 7350 7305

0573 0537 0753 0735

0357 0375 3570 3507

3750 3705 3057 3075

धनलक्ष्मी DL-32 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

