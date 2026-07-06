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Kerela Lottery Result Today: आज चमक सकती है किस्मत! करोड़पति बनने का सपना कर सकता है सच ये एक लॉटरी टिकट

पहले इनाम के विजेता को ₹1 करोड़, दूसरे इनाम के विजेता को ₹30 लाख और तीसरे इनाम के विजेता को ₹5 लाख मिलेंगे. पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ड्रॉ स्वतंत्र अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया जाएगा.

By: Anshika thakur | Published: July 6, 2026 1:46:31 PM IST

kerala lottery results today
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Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग आज, सोमवार 6 जुलाई 2026 को भाग्यकरा BT-61 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा.

पहले इनाम के विजेता को ₹1 करोड़, दूसरे इनाम के विजेता को ₹30 लाख और तीसरे इनाम के विजेता को ₹5 लाख मिलेंगे. पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ड्रॉ स्वतंत्र अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया जाएगा. दोपहर 3:00 बजे से लाइव अपडेट और जीतने वाले नंबरों की पूरी सूची देखने के लिए यहां देखें.

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भाग्यकरा BT-61 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

Bhagayathara BT-49 के नतीजे कैसे देखे जा सकते हैं?

Bhagayathara BT-61 लॉटरी के आधिकारिक नतीजे केरल लॉटरी विभाग की अधिकृत वेबसाइटों, जैसे keralalottery.info पर देखे जा सकते हैं. ऑफलाइन जांच के लिए, तय सरकारी दफ्तरों में केरल सरकार के गैजेट को देखा जा सकता है.

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