Kerela Lottery Result Today: पल भर में चमकी किस्मत! एक टिकट से मिला करोड़ों का इनाम

Kerela Lottery: केरल राज्य लॉटरी विभाग सोमवार, 12 जनवरी को भाग्यतारा BT-37 लॉटरी के नतीजे घोषित करने वाला है. लाइव ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे होगा.

पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, ड्रॉ एक स्वतंत्र समिति की देखरेख में होगा. प्रतिभागियों के पास बड़े कैश प्राइज़ जीतने का मौका है, जिसमें पहला प्राइज़ 1 करोड़ रुपये, दूसरा प्राइज़ 30 लाख रुपये और तीसरा प्राइज़ 5 लाख रुपये शामिल है.

केरल लॉटरी प्राइज मनी का दावा कैसे करें?

जीतने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबरों को केरल सरकार के गजट में पब्लिश ऑफिशियल नतीजों से क्रॉस-चेक करें. अगर आपका टिकट नंबर जीतने वाली लिस्ट से मैच करता है तो आप अपना इनाम केरल लॉटरी ऑफिस, गोर्की भवन के पास, बेकरी जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में क्लेम कर सकते हैं.

भाग्यतारा BT-37 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.