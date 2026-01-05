Kerela Lottery Result Today: किस्मत पलटे पलक झपकते! एक टिकट और करोड़पति बनने का सुनहरा मौका

39
Kerela Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग सोमवार, 5 जनवरी को भाग्यतारा BT-36 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. लाइव ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे होगा.
पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ एक स्वतंत्र समिति की देखरेख में किया जाएगा. प्रतिभागियों को आकर्षक नकद पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा, जिसमें पहला पुरस्कार 1 करोड़ रुपये, दूसरा पुरस्कार 30 लाख रुपये और तीसरा पुरस्कार 5 लाख रुपये का होगा.
भाग्यतारा BT-36 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:
0634 0643 0364 0346
0463 0436 6034 6043
6304 6340 6403 6430
3064 3046 3604 3640
3406 3460 4063 4036
4603 4630 4306 4360
भाग्यतारा BT-36 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.