Kerala Lottery Today: किस्मत कब चमक जाए, पता नहीं! लॉटरी से करोड़पति बनने का सुनहरा चांस

Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग सोमवार, 29 दिसंबर को भाग्यतारा BT-35 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा। ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे होगा. पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति की देखरेख में आयोजित इस लॉटरी में आकर्षक इनामी राशि है, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 30 लाख रुपये और तीसरा इनाम 5 लाख रुपये है.

भाग्यतारा BT-35 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

भाग्यतारा BT-35 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये चौथा Prize – 5,000 रुपये पांचवां Prize – 2,000 रुपये छठा Prize – 1,000 रुपये सातवां Prize – 500 रुपये आठवां Prize – 200 रुपये नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.