Kerala Lottery Today: किस्मत कब चमक जाए, पता नहीं! लॉटरी से करोड़पति बनने का सुनहरा चांस

Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग सोमवार, 29 दिसंबर को भाग्यतारा BT-35 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा। ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे होगा. पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति की देखरेख में आयोजित इस लॉटरी में आकर्षक इनामी राशि है, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 30 लाख रुपये और तीसरा इनाम 5 लाख रुपये है.
भाग्यतारा BT-35 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:
8574 8547 8754 8745
8457 8475 5874 5847
5784 5748 5487 5478
7854 7845 7584 7548
7485 7458 4857 4875
4587 4578 4785 4758
भाग्यतारा BT-35 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.