Home > व्यापार > Kerala Lottery Today: किस्मत कब चमक जाए, पता नहीं! लॉटरी से करोड़पति बनने का सुनहरा चांस

Kerala Lottery Today: किस्मत कब चमक जाए, पता नहीं! लॉटरी से करोड़पति बनने का सुनहरा चांस

सोमवार 29 दिसंबर के लिए भाग्यमित्रा BT-35 के अनुमानित नंबर यहां दिए गए हैं. दोपहर 3 बजे से विनिंग नंबरों की पूरी जारी की जाएगी.

By: Anshika thakur | Last Updated: December 29, 2025 10:45:26 AM IST

Kerela Lottery
Kerela Lottery


Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग सोमवार, 29 दिसंबर को भाग्यतारा BT-35 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा। ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3:00 बजे होगा. पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति की देखरेख में आयोजित इस लॉटरी में आकर्षक इनामी राशि है, जिसमें पहला इनाम 1 करोड़ रुपये, दूसरा इनाम 30 लाख रुपये और तीसरा इनाम 5 लाख रुपये है. 

भाग्यतारा BT-35 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

8574 8547 8754 8745

You Might Be Interested In

8457 8475 5874 5847

5784 5748 5487 5478

You Might Be Interested In

7854 7845 7584 7548

7485 7458 4857 4875

4587 4578 4785 4758

भाग्यतारा BT-35 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

You Might Be Interested In
Tags: Bhagyathara BT-35kerala lotteryKerala Lottery ResultsKerala State Lottery DepartmentLottery Draw Today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आयशा सिंह से लेकर फरहाना भट्ट तक, टीवी स्टार्स जिन्होंने...

December 29, 2025

कावासाकी वर्सेस 650 भारत में हुई लॉन्च, जानें क्या है...

December 28, 2025

इन भोजपुरी गानों को कॉपी कर चुका बॉलीवुड, यहां देखें...

December 27, 2025

सिर्फ थियेटर नहीं, अब स्ट्रीमिंग के भी ‘किंग’, इन एक्टर्स...

December 26, 2025

ऑफिस डेस्क के लिए क्या है बेस्ट स्नैक्स? काम के...

December 26, 2025

महिलाओं के लिए जरूरी, मेनोपॉज के लक्षणों को प्राकृतिक रूप...

December 26, 2025
Kerala Lottery Today: किस्मत कब चमक जाए, पता नहीं! लॉटरी से करोड़पति बनने का सुनहरा चांस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kerala Lottery Today: किस्मत कब चमक जाए, पता नहीं! लॉटरी से करोड़पति बनने का सुनहरा चांस
Kerala Lottery Today: किस्मत कब चमक जाए, पता नहीं! लॉटरी से करोड़पति बनने का सुनहरा चांस
Kerala Lottery Today: किस्मत कब चमक जाए, पता नहीं! लॉटरी से करोड़पति बनने का सुनहरा चांस
Kerala Lottery Today: किस्मत कब चमक जाए, पता नहीं! लॉटरी से करोड़पति बनने का सुनहरा चांस