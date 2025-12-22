Kerala Lottery Today: लॉटरी ने बदली किस्मत! करोड़पति बनने का मौका, ये फैसले बन सकते हैं गेमचेंजर

Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग सोमवार, 22 दिसंबर, 2025 को समृद्धि SM 34 लॉटरी ड्रॉ के नतीजे घोषित करेगा. यह ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में होगा. लाइव अपडेट और जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट दोपहर 3 बजे से यहाँ उपलब्ध होगी.
लॉटरी में शानदार कैश प्राइज़ मिलते हैं, पहला प्राइज़ ₹1 करोड़, दूसरा प्राइज़ ₹30 लाख और तीसरा प्राइज़ ₹5 लाख है. निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, ड्रॉ सरकारी अधिकारियों की देखरेख में लाइव किया जाएगा.
भाग्यतारा BT-34 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:
1784 1748 1874 1847
1478 1487 7184 7148
7814 7841 7418 7481
8174 8147 8714 8741
8417 8471 4178 4187
4718 4781 4817 4871
भाग्यतारा BT-34 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज
पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये
कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये
दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये
तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये
चौथा Prize – 5,000 रुपये
पांचवां Prize – 2,000 रुपये
छठा Prize – 1,000 रुपये
सातवां Prize – 500 रुपये
आठवां Prize – 200 रुपये
नौवां Prize – 100 रुपये
सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें
जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.