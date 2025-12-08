Home > व्यापार > Kerala Lottery Today: अब करोड़पति बनना आसान! जानें- कैसे मिल सकता है 1 करोड़ जीतने का मौका?

Kerala Lottery Today: अब करोड़पति बनना आसान! जानें- कैसे मिल सकता है 1 करोड़ जीतने का मौका?

Kerala Lottery Today: सोमवार 8 दिसंबर को भाग्यमित्रा BT-32 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. पहला पुरस्कार ₹1 करोड़, दूसरा पुरस्कार ₹30 लाख और तीसरा पुरस्कार ₹5 लाख शामिल है.

By: Anshika thakur | Last Updated: December 8, 2025 4:00:32 PM IST

Kerala Lottery
Kerala Lottery


Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग सोमवार 8 दिसंबर को भाग्यमित्रा BT-32 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे होगा. यह लॉटरी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति की देखरेख में आयोजित की जाती है और इसमें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें पहला पुरस्कार ₹1 करोड़, दूसरा पुरस्कार ₹30 लाख और तीसरा पुरस्कार ₹5 लाख शामिल है.

भाग्यमित्रा BT-32 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

3097 3079 3907 3970

3709 3790 0397 0379

0937 0973 0739 0793

9307 9370 9037 9073

9730 9703 7309 7390

7039 7093 7930 7903

BT-32 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000  रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी  से पहले जरूर जानें ये अहम बातें 

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.

Tags: 1 crore prizeBhagyamithra BT-32Indian lottery resultskerala lotterylottery result today
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025

न तो पहाड़ और न ही बीच, 2025 में गूगल...

December 6, 2025

शाम के स्नैक्स में बनाएं क्रिस्पी और हेल्दी मसाला मखाना,...

December 6, 2025
Kerala Lottery Today: अब करोड़पति बनना आसान! जानें- कैसे मिल सकता है 1 करोड़ जीतने का मौका?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kerala Lottery Today: अब करोड़पति बनना आसान! जानें- कैसे मिल सकता है 1 करोड़ जीतने का मौका?
Kerala Lottery Today: अब करोड़पति बनना आसान! जानें- कैसे मिल सकता है 1 करोड़ जीतने का मौका?
Kerala Lottery Today: अब करोड़पति बनना आसान! जानें- कैसे मिल सकता है 1 करोड़ जीतने का मौका?
Kerala Lottery Today: अब करोड़पति बनना आसान! जानें- कैसे मिल सकता है 1 करोड़ जीतने का मौका?