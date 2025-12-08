Kerala Lottery Today: अब करोड़पति बनना आसान! जानें- कैसे मिल सकता है 1 करोड़ जीतने का मौका?

Kerala Lottery Today: केरल राज्य लॉटरी विभाग सोमवार 8 दिसंबर को भाग्यमित्रा BT-32 लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा. ड्रॉ तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में दोपहर 3 बजे होगा. यह लॉटरी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र समिति की देखरेख में आयोजित की जाती है और इसमें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें पहला पुरस्कार ₹1 करोड़, दूसरा पुरस्कार ₹30 लाख और तीसरा पुरस्कार ₹5 लाख शामिल है.

भाग्यमित्रा BT-32 लॉटरी के नंबर का अंदाज़ा नतीजे:

3097 3079 3907 3970

3709 3790 0397 0379

0937 0973 0739 0793

9307 9370 9037 9073

9730 9703 7309 7390

7039 7093 7930 7903

BT-32 लॉटरी रिजल्ट का अंक के अनुसार प्राइज

पहला Prize – 1,00,00,000 रुपये

कॉन्सोलेशन Prize – 5,000 रुपये

दूसरा Prize – 30,00,000 रुपये

तीसरा Prize – 5,00,000 रुपये

चौथा Prize – 5,000 रुपये

पांचवां Prize – 2,000 रुपये

छठा Prize – 1,000 रुपये

सातवां Prize – 500 रुपये

आठवां Prize – 200 रुपये

नौवां Prize – 100 रुपये

सट्टेबाजी से पहले जरूर जानें ये अहम बातें

जुआ और सट्टेबाजी से बचना चाहिए क्योंकि इनमें आर्थिक और मानसिक क्षति का खतरा है. जुआ लता के कारण तनाव और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं. जल्दी अमीर बनने की संभावना तो अच्छी होती है लेकिन इसका असर लंबे समय तक रहता है.