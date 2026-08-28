Kerala Lottery Result: सुवर्ण केरलम SK-67 में किसे मिलेंगे 1 करोड़, कितने जीतेंगे 5000 रुपये

Kerala Lottery Result: केरल में सुवर्ण केरलम SK-67 लॉटरी का रिज़ल्ट शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को घोषित कर दिया गया है. दोपहर 3 बजे से ही लाइव अपडेट दे दिया गया है और विनिंग नंबरों की पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है. सुवर्ण केरलम SK-67 के पहले इनाम के विजेता को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे.
विजेता को मिलेगा 1 करोड़ का इनाम
केरल लॉटरी का रिज़ल्ट केरल लॉटरी विभाग द्वारा शुक्रवार (28 अगस्त, 2026) को दोपहर 3 बजे सुवर्ण केरलम SK-67 लॉटरी के रिज़ल्ट की घोषणा की. ड्रॉ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में आयोजित किया गया.
इसमें भाग लेने वालों के पास शानदार नकद इनाम जीतने का मौका है, जिसमें 1 करोड़ रुपये का ग्रैंड प्राइज़, दूसरे इनाम के लिए 30 लाख रुपये और तीसरे इनाम के लिए 5 लाख रुपये शामिल हैं. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ड्रॉ की निगरानी एक स्वतंत्र पैनल द्वारा की जाएगी.
सुवर्ण केरलम SK-67 लॉटरी: इनाम का स्ट्रक्चर
पहला इनाम: 1 करोड़ रुपये
दूसरा इनाम: 30 लाख रुपये
तीसरा इनाम: 5 लाख रुपये
चौथा इनाम: 5,000 रुपये
पांचवां इनाम: 2,000 रुपये
छठा इनाम: 1,000 रुपये
सातवां इनाम: 500 रुपये
आठवां इनाम: 200 रुपये
नौवां इनाम: 100 रुपये
सांत्वना इनाम: 5,000 रुपये
केरल सुवर्ण केरलम SK-67 लॉटरी का रिज़ल्ट कैसे देखें?
- सुवर्ण केरलम SK-67 का रिज़ल्ट देखने के लिए केरल लॉटरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
- ऑफिशियल वेरिफिकेशन के लिए विनिंग नंबर्स को केरल सरकार के गजट से क्रॉस-चेक करें.
- सही और अपडेटेड जानकारी के लिए केरल लॉटरी डिपार्टमेंट से जानकारी लें.
- इनाम की रकम का दावा कैसे करें?
अपने टिकट नंबर की केरल सरकार के गजट से तुलना करके अपने लॉटरी रिज़ल्ट को वेरिफाई करें.
- अगर आपका नंबर लिस्ट में है, तो आप संबंधित इनाम का दावा करने के हकदार हो सकते हैं. तिरुवनंतपुरम में केरल लॉटरी ऑफिस में अपना इनाम का दावा जमा करें.
- ध्यान रखें कि नतीजे घोषित होने के 30 दिनों के अंदर अपना दावा दायर करें.
- पहचान की पुष्टि के लिए असली जीतने वाला टिकट और सरकार द्वारा जारी वैध आईडी साथ लाएं.
इनाम की रकम का दावा करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
- अपने जीतने वाले टिकट के आगे और पीछे दोनों तरफ़ की साइन की हुई फ़ोटोकॉपी दें.
- हाल की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जमा करें, जिन पर किसी गजेटेड ऑफ़िसर के साइन/मुहर (अटेस्टेशन) हों.
- पहचान की पुष्टि के लिए अपने पैन कार्ड की खुद से अटेस्ट की हुई कॉपी साथ लगाएं.
- इनाम के दावे का ऑफ़िशियल एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरें और उस पर रेवेन्यू स्टैम्प लगाएं.
- सरकार द्वारा जारी वैध आईडी जैसे आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी या राशन कार्ड साथ लगाएं।
- जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट वाली PDF कैसे डाउनलोड करें?
यह भी रखें ध्यान
- keralalotteries.info या keralalotteryresult.net पर जाएं.
- ‘Suvarna Keralam SK-67 Lottery results’ वाले लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें.
- जीतने वाले नंबरों की पूरी लिस्ट देखने के लिए रिज़ल्ट सेक्शन में जाएं.