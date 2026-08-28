KBC First Winner: अमिताभ बच्चन के चंद सवाल! और बन गया बड़ी कंपनी का CEO; KBC के पहले विनर की कहानी सुन आज ही भर देंगे शो का फॉर्म

KBC First Winner: जब हर्षवर्धन नवाथे ने साल 2000 में ‘कौन बनेगा करोड़पति’ (KBC) के पहले सीज़न में ₹1 करोड़ जीते, तो वो पूरे भारत में मशहूर हो गए. दो दशक से भी ज़्यादा समय बाद, नवाथे ने कॉर्पोरेट और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में लीडरशिप का शानदार करियर बनाया है. आइए जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के शो ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदली और वो अब क्या कर रहे हैं.

KBC की शोहरत से कॉर्पोरेट लीडरशिप तक

नवाथे JSW के साथ काम कर रहे हैं. दिसंबर 2025 में, उन्हें JSW ग्रुप की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शाखा, JSW फ़ाउंडेशन का चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर (CEO) नियुक्त किया गया. CEO के तौर पर, वे पूरे भारत में फ़ाउंडेशन की रणनीतिक दिशा और सोशल इम्पैक्ट से जुड़े कामों की देखरेख करते हैं. CEO का पद संभालने से पहले, वो मई 2023 से संगठन के चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफ़िसर (COO) के तौर पर काम कर रहे थे और इसके डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे.

उनके लिंक्डइन प्रोफ़ाइल में लिखा है, “सोशल सेक्टर और डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक अनुभवी प्रोफ़ेशनल, जिसमें मज़बूत एंटरप्रेन्योरियल गुण हैं; मैंने अहम मैनेजमेंट पदों पर काम किया है और कॉर्पोरेट, सोशल बिज़नेस और नॉट-फ़ॉर-प्रॉफ़िट सेक्टर में बड़े प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें मैनेज करने में अहम भूमिका निभाई है.” JSW फ़ाउंडेशन से जुड़ने से पहले, नवाथे ने NatWest ग्रुप के साथ डायरेक्टर और हेड ऑफ़ सस्टेनेबल बैंकिंग परफ़ॉर्मेंस, फ्रेमवर्क्स, गिविंग और गवर्नेंस के तौर पर काम किया. वे पहले Welspun ग्रुप से भी जुड़े थे, जहाँ उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट ग्रुप CSR और Welspun फ़ाउंडेशन के COO के तौर पर काम किया

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KBC ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदली

2024 में, नवाथे एक स्पेशल एपिसोड के लिए KBC में लौटे और बताया कि कैसे इस मशहूर क्विज़ शो ने उनकी ज़िंदगी बदल दी. इससे पहले 2021 में, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक इंटरव्यू में KBC के बाद के अपने सफ़र के बारे में बात की और कहा, शो के बाद, मुझे पहचान और आर्थिक सुरक्षा मिली. ज़ाहिर है, लोकप्रियता से लोगों का आपको देखने का नज़रिया बदल जाता है. लोगों से मिलना और अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर पहचाना जाना बहुत अच्छा रहा है.” उन्होंने आगे कहा, “ज़िंदगी में सफल होने के लिए यह साफ़ होना ज़रूरी है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. शुरुआती कुछ महीनों में, मैंने एक रॉक स्टार जैसी ज़िंदगी जी. मेरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में लोग ऑटोग्राफ़ के लिए इंतज़ार करते थे. आसानी से कहीं आ-जा नहीं सकते थे और कुछ सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती थी. इसलिए, लंबे समय तक मुझे पुलिस सुरक्षा मिली.

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