Katrina Kaif Net Worth: कितनी है कैटरीना कैफ की नेट वर्थ? फिल्म नहीं इस चीज से सबसे ज्यादा कमाती हैं कैट

Katrina Kaif Net Worth: बॉलीवुड की सबसे सफल और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में शुमार कैटरीना कैफ आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग, कई सुपरहिट फिल्मों और करोड़ों फैंस के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. अभिनय के अलावा कैटरीना एक सफल बिजनेसवुमन भी हैं और अपने ब्यूटी ब्रांड ‘के ब्यूटी’ के जरिए करोड़ों का कारोबार खड़ा कर चुकी हैं. आइए, उनके जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनकी कुल नेट वर्थ, कमाई के प्रमुख स्रोत और उनकी लग्ज़री लाइफस्टाइल के बारे में.

कैटरीना कैफ की नेट वर्थ कितनी है?

कैटरीना कैफ ने 2003 में फिल्म “बूम” से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन “मैंने प्यार क्यों किया?” और “नमस्ते लंदन” जैसी फिल्मों ने उन्हें इंडस्ट्री में असली पहचान दिलाई. अपने पूरे करियर में, एक्ट्रेस ने शाहरुख खान से लेकर सलमान खान और आमिर खान तक, कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ काम किया है, और “राजनीति” और “ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा” जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लिए तारीफें बटोरी हैं. सलमान खान के साथ उनकी टाइगर फ्रेंचाइजी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं. कैटरीना बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से हैं और अपनी फिल्मों से अच्छी-खासी इनकम करती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैटरीना कैफ की नेट वर्थ लगभग ₹250 करोड़ (लगभग $2.5 बिलियन) होने का अनुमान है.

के ब्यूटी एम्पायर

अपने एक्टिंग करियर के लिए बहुत प्यार और सम्मान पाने के साथ-साथ, कैटरीना कैफ ने 2019 में अपना ब्यूटी ब्रांड, के ब्यूटी, लॉन्च किया. समय के साथ, यह ब्रांड भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते सेलिब्रिटी ब्यूटी लेबल में से एक बन गया है, जिसे खास तौर पर भारतीय स्किन टोन के लिए डिज़ाइन किया गया है. फोर्ब्स ने पहले बताया था कि तीन साल के अंदर, इसका सालाना GMV ₹100 करोड़ से ज़्यादा हो गया. नायका के साथ मिलकर लॉन्च किए गए उनके ब्यूटी ब्रांड ने ₹350 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया है, जिससे वह बॉलीवुड की टॉप सेलिब्रिटी एंटरप्रेन्योर में से एक बन गई हैं.

रियल एस्टेट

अपने पति विक्की कौशल के साथ, एक्ट्रेस ने एक शानदार रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाया है. साथ में, वे जुहू की एलीट राज महल बिल्डिंग में एक शानदार सी-फेसिंग अपार्टमेंट के मालिक हैं. खबर है कि उनका घर 2,700 sq ft से ज़्यादा में फैला है और इसमें मॉडर्न इंटीरियर और शानदार सुविधाएं हैं, जिसमें एक प्राइवेट फिटनेस सेंटर, समुद्र के सामने एक बड़ी बालकनी और एक एंटरटेनमेंट लाउंज शामिल है.

कैफ के पास यूनाइटेड किंगडम में एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, माना जाता है कि यह इंटरनेशनल यात्राओं के दौरान उनकी मुख्य जगह होती है.

कार कलेक्शन

इस कपल के पास एक शानदार कार कलेक्शन भी है, जिसमें एक रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी LWB, एक रेंज रोवर वोग, एक मर्सिडीज-बेंज GLE, एक ऑडी Q7 और एक BMW 5 GT शामिल हैं. हाल ही में, अपने बेटे विहान कौशल का स्वागत करते हुए, कैफ और कौशल ने 3.20 करोड़ रुपये की एक अल्ट्रा-प्रीमियम लेक्सस LM350h 4S भी खरीदी.