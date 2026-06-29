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Gruha Lakshmi Yojana: क्या आपके पास भी है राशन कार्ड? तो हर महीने मिलेंगे पूरे ₹2,000; बस फटाफट संभाल लें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स!

गृह लक्ष्मी योजना के तहत गृहणियों को हर महीने 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है. यह पैसा सीधे महिलाओं के बैंक खाते में आता है जिसके लिए राशन कार्ड अनिवार्य तो है ही, ये आसान शर्तें भी माननी होती है

By: Kajal Jain | Published: June 29, 2026 12:46:09 PM IST

Gruha Lakshmi Yojana: क्या आपके पास भी है राशन कार्ड? तो हर महीने मिलेंगे पूरे ₹2,000; बस फटाफट संभाल लें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स!
Gruha Lakshmi Yojana: क्या आपके पास भी है राशन कार्ड? तो हर महीने मिलेंगे पूरे ₹2,000; बस फटाफट संभाल लें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स!


Gruha Lakshmi Yojana: देश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं. कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही है जिससे महिलाओं का मनोबल बढ़ रहा है और घर बैठे अच्छा पैसा भी कमा रही हैं. सरकार की इन्हीं पहलों में शामिल है गृह लक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 2000 रुपये की सहायता डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है ताकि महिलाएं अपनी छोटी-मोदी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें. 2023 से चलाई जा रही इस योजना में आवेदन करने के लिएल महिला का नाम राशन कार्ड में होना अनिवार्य है. जानिए और कौन- कौन सी शर्तें मान्य हैं-

क्या है गृह लक्ष्मी योजना?

साल 2023 में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कर्नाटक राज्य में गृह लक्ष्मी योजना चलाई गई थी जिसका उद्देश्य परिवार की महिला मुखिया को हर महीने ₹2,000 की नकद सहायता प्रदान करना है, जिससे कि वो अपने घरेलू फैसले खुद ले सकें और परिवार में उनकी स्थिति बेहतर हो. हालांकि अन्य राज्यों में लाड़ली बहना जैसी योजनाएं महिला के सशक्तिकरण में अहम रोल अदा कर रही हैं.

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कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

गृह लक्ष्मी योजना के तहत सिर्फ वही महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, जिनका नाम परिवार के राशन कार्ड में मुखिया के रूप में दर्ज हो. महिला चाहे विवाहित, विधवा, तलाकशुदा हो. महिला का परिवार कर्नाटक का स्थाई निवासी होना चाहिए. लेकिन ध्यान रखें कि आवेदन के परिवार में कोई इनकम टैक्स या जीएसटी भरते हैं तो योजना का लाभ नहीं ले सकते.

कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे?

यदि आप भी गृह लक्ष्मी योजना की अनिवार्य शर्तों को पूरा करती हैं तो आवेदन करने के लिए फटाफट यह 4 दस्तावेज तैयार कर लीजिए, जिसमें-

  1. राशन कार्ड (महिला का नाम मुखिया के तौर पर दर्ज)
  2. महिला का पहचान पत्र (आधार कार्ड, वोटर आईडी)
  3. महिला का स्थाई निवास प्रमाण पत्र (कर्नाटक)
  4. आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक
  5. महिला के नाम से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

यहां जानिए आवेदन का तरीका

आप चाहें तो गृह लक्ष्मी योजना के तहत मिलने वाली 2000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता पाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.

  1. सबसे पहले सेवा सिंधु गारंटी योजना के पोर्टल sevasindhu.karnataka.gov.in पर जाएं.
  2. यहां अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
  3. रजिस्ट्रशन के बाद मिली डिटेल्स के जरिए लॉग इन कर लें.
  4. गृह लक्ष्मी योजना के लिंक पर क्लिक कर दें.
  5. यहां आवेदन पत्र में पूछे गए सवालों के सटीक जवाब भरकर, दस्तावेज अपलोड करके फॉर्म सब्मिट कर दें.
  6. आप चाहें तो अपनी करीबी जन सुविधा केंद्र के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं. 
    अधिक जानकारी के लिए https://sevasindhu.karnataka.gov.in/Sevasindhu पर विजिट कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- किसान भाईयों के लिए खुशखबरी… वाइट गोल्ड का बिजनेस चमकाएगा किस्मत! यूपी सरकार दे रही ₹11.80 लाख का फंड, ऐसे शुरू करें अपना ब्रांड!

Tags: government schemegruha lakshmi yojanaration card benefitswomen empowerment
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