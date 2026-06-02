बैंक जाने से पहले रुकें! जून में कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

June Bank Holidays: जून का महीना शुरू हो गया है. अगर इस महीने आपको बैंकिंग से जुड़ा कोई काम करना है तो बैंक जाने से पहले छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख लें. RBI के छुट्टियों के कैलेंडर के मुताबिक इस महीने त्योहारों, धार्मिक मौकों और स्थानीय रिवाजों की वजह से बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे. इसके अलावा हर रविवार के साथ-साथ दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी. मुहर्रम के मौके पर 26 जून को देश के कई बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे. इसलिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी जरूरी बैंकिंग काम पहले से ही निपटा लें.

जून 2026 में बैंक कब-कब बंद रहेंगे

15 जून (YMA Day और राजा संक्रांति)

YWA दिवस के अवसर पर आइजोल में और राजा संक्रांति के कारण भुवनेश्वर में बैंकिंग सेवाएँ निलंबित रहेंगी. कृपया ध्यान दें कि यह छुट्टी केवल संबंधित राज्यों और शहरों पर लागू होती है पूरे देश पर नहीं.

25 जून (मुहर्रम)

मुहर्रम के अवसर पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी. कृपया ध्यान दें कि यह एक स्थानीय छुट्टी है और पूरे देश पर लागू नहीं होती.

26 जून (मुहर्रम, आशूरा और यौम-ए-शहादत)

जून में एक बड़ी बैंक छुट्टी पड़ रही है जिसके चलते देश के कई बड़े शहरों में बैंक बंद रहेंगे. बैंक शाखाओं के बंद रहने के कारण बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं इसलिए ग्राहकों को छुट्टी से पहले अपने जरूरी बैंकिंग काम निपटा लेने चाहिए.

29 जून (संत गुरु कबीर जयंती)

संत गुरु कबीर जयंती के अवसर पर शिमला में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी. कृपया ध्यान दें कि यह अवकाश केवल शिमला पर लागू होता है, न कि पूरे राज्य या देश पर.

30 जून (रेमना नी)