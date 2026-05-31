UPI से लेकर इनकम टैक्स तक, 1 जून से बदल गए ये 5 बड़े नियम; आपकी जेब पर पड़ेगा असर

Personal Finance Rule: महीना बदलने के साथ ही हमारी फाइनेंशियल लाइफ से जुड़े कई ज़रूरी नियम भी बदल जाते हैं. नया महीना आपके फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन, इनकम, सेविंग्स और खर्च करने के तरीकों में बड़े बदलाव लाता है. चाहे आप नौकरी करते हों, टैक्स देते हों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हों या रोज़ाना पेमेंट के लिए UPI का इस्तेमाल करते हों, यह महीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. बढ़ी हुई बैंकिंग फीस से लेकर एडवांस टैक्स पेमेंट की डेडलाइन तक, अब कई नए नियम लागू हो रहे हैं. एक जागरूक कंज्यूमर के तौर पर, यह समझना ज़रूरी है कि ये नए बदलाव आपके बजट पर सीधे कैसे असर डालेंगे.

नई एडवांस टैक्स डेडलाइन

अगर आप टैक्स देते हैं, तो अपने कैलेंडर में 15 जून को मार्क कर लें. जिन टैक्सपेयर्स की अनुमानित टैक्स देनदारी ₹10,000 से ज़्यादा है, उन्हें फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की अपनी पहली इंस्टॉलमेंट इस तारीख तक जमा करनी होगी. इस डेडलाइन तक कुल टैक्स का कम से कम 15% पेमेंट करना ज़रूरी है. यह पहली बार है जब नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स रूल्स 2026 के तहत यह एडवांस इंस्टॉलमेंट पूरी तरह से जमा की जाएगी. समय पर पेमेंट न करने पर हर महीने 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग सकता है.

पुराने टैक्स सिस्टम में बड़ी राहत

पुराने टैक्स सिस्टम को चुनने वाले सैलरी पाने वाले लोगों को कुछ अच्छी खबर मिली है. हॉस्टल अलाउंस के लिए टैक्स छूट की लिमिट अब बढ़ाकर ₹9,000 प्रति महीना कर दी गई है. बच्चों का एजुकेशन अलाउंस भी ₹100 से बढ़ाकर ₹3,000 प्रति बच्चा प्रति महीना कर दिया गया है. इसके अलावा, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों को अब 50% HRA छूट लिस्ट में शामिल किया गया है. इससे इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को टैक्स में काफी फायदा होगा.

UPI पेमेंट और सुरक्षित होंगे

बैंकिंग के मामले में भी बड़े बदलाव हुए हैं. नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने UPI पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए एक नया फीचर शुरू किया है. अब, जब आप किसी का QR कोड स्कैन करेंगे या उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे, तो बैंक में रजिस्टर्ड उस व्यक्ति का वेरिफाइड नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा. इससे नकली पहचान का इस्तेमाल करके होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगेगी. इसके अलावा, EPFO ​​UPI के ज़रिए तुरंत PF निकालने की सुविधा की भी टेस्टिंग कर रहा है, जिससे कर्मचारियों को अपना पैसा बहुत तेज़ी से मिल सकेगा.

क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के खर्चे बढ़ेंगे

दूसरी ओर, ज़्यादा वैल्यू वाले क्रेडिट कार्ड यूज़र्स के खर्चे बढ़ने वाले हैं. कोटक महिंद्रा बैंक ने यूटिलिटी बिल, फ्यूल और किराए के पेमेंट जैसे खर्चों पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स की रकम पर लिमिट लगा दी है. अब किराए या पढ़ाई के पेमेंट पर 1% फीस लगेगी. बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने भी अपने ‘वन को-ब्रांडेड’ क्रेडिट कार्ड पर बकाया बैलेंस पर इंटरेस्ट रेट 3.49% से बढ़ाकर 3.75% प्रति महीना कर दिया है, जो 23 जून से लागू होगा. ICICI बैंक 18 जून से Amazon Pay क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके किराए के पेमेंट पर 1% रिवॉर्ड बेनिफिट बंद कर रहा है. इसके अलावा, HDFC बैंक के कस्टमर्स ध्यान दें कि 25 जून से, उन्हें सिर्फ़ ₹100 से ज़्यादा के UPI पेमेंट और ₹500 से ज़्यादा के UPI रिसीट के लिए SMS अलर्ट मिलेंगे, हालांकि सभी ट्रांज़ैक्शन के लिए ईमेल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे.

स्टॉक मार्केट में सख्त मार्जिन नियम

SEBI का 50:50 मार्जिन नियम अब स्टॉक मार्केट के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) सेगमेंट में बेटिंग करने वाले ट्रेडर्स के लिए पूरी तरह से लागू हो गया है. इस नए नियम के तहत, इन्वेस्टर्स को अपने ट्रेडिंग मार्जिन का कम से कम 50% कैश या बराबर के इंस्ट्रूमेंट्स में रखना होगा. अब पूरा मार्जिन सिर्फ शेयर गिरवी रखकर सिक्योर नहीं किया जा सकता. इससे मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा.

सोलर प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट में बढ़ोतरी

क्लीन एनर्जी अपनाने वालों के लिए भी नए नियम लाए गए हैं. सरकारी सब्सिडी या नेट मीटरिंग वाले सभी सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अब सिर्फ ALMM (मॉडल्स और मैन्युफैक्चरर्स की अप्रूव्ड लिस्ट) में लिस्टेड सोलर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है. सरकार के इस कदम का मकसद घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है. हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इस नियम से शुरुआती फेज में घरों में सोलर सिस्टम लगाने की कॉस्ट थोड़ी बढ़ सकती है.