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July 2026 Dry Days List in India: शराब के शौकीन अलर्ट! भारत में इन तारीखों पर बंद रहेंगे सभी ठेके, अभी देख लें पूरी लिस्ट

July 2026 Dry Days List in India: जुलाई 2026 में आषाढ़ी एकादशी, गुरु पूर्णिमा समेत कई अवसरों पर विभिन्न राज्यों में शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी. शराब खरीदने से पहले अपने राज्य की ड्राई डे सूची जरूर जांच लें.

By: Preeti Rajput | Published: June 30, 2026 8:28:41 AM IST

July 2026 Dry Days List in India: शराब के शौकीन अलर्ट! भारत में इन तारीखों पर बंद रहेंगे सभी ठेके, अभी देख लें पूरी लिस्ट


July 2026 Dry Days List in India: शराब के शौकीन लोगों के लिए आज हम एक अहम जानकारी लेकर आए हैं. जुलाई के महीनें में कुछ दिन शराबबंदी रहने वाली है. यानी इन दिनों न शराब की दुकानें खुलेंगी और न ही आप शराब पी सकेंगे. अगर आप दोस्तों के साथ घूमने और पार्टी का प्लान कर रहे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है. जुलाई 2026 के महीने में दो आधिकारिक शराबबंदी दिवस हैं. जब सरकारी नियमों के मुताबिक, देश के कई राज्यों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा. 

कब-कब रहेगी शराब की दुकानें बंद?

जुलाई के महीने में पहला ड्राई डे शनिवार, 25 जुलाई को आषाढ़ी एकादशी के खास मौके पर पड़ सकता है. यह महाराष्ट्र के सबसे अहम त्योहारों में से एक माना जाता है. यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है. इस खास मौके पर प्रार्थना, व्रत और पंढरपुर वारी तीर्थयात्रा की जाती है. यह अवसर भगवान विष्णु के भक्तों और वैष्णवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है. 

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दूसरा ड्राई डे 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पड़ेगा. इस दिन शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं के योगदान को सम्मानित किया जाता है. इसलिए इस खास मौके पर भी शराब की दुकानें बंद रहने की उम्मीद है. 

जुलाई 2026 में ड्राई डे

• 25 जुलाई, शनिवार: आषाढ़ी एकादशी

• 29 जुलाई, बुधवार: गुरु पूर्णिमा

ड्राई डे पर क्या बंद रहता है?

  • शराब के ठेके
  • वाइन शॉप
  • सरकारी और निजी शराब की दुकानें
  • कई राज्यों में बार और रेस्टोरेंट में भी शराब परोसने पर रोक रहती है.

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