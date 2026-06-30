July 2026 Bank Holidays: बैंक हॉलिडे अलर्ट! जुलाई में 12 दिन नहीं होगा काम, जान लें कब-कब बंद रहेंगे Bank?

July 2026 Bank Holidays: अगर आप जुलाई के महीने में बैंक जाकर अपना खाते से जुड़ा काम निपटाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो एक बार पहले बैंकों की छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लें. क्योंकि, इस महीने बैंक कई दिनों तक बंद रहने वाला है. हर महीने आने वाले त्योहारों, दो शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहते हैं. इसके अलावा भी जुलाई में कुछ दिन बैंक बंद रहने वाले हैं.
कई दिन बंद रहेगा बैंक
अगर आप उन दिनों बैंक चले गए, तो बिना मतलब आपका समय बर्बाद हो जाएगा. अगर आप अपना बैंक से जुड़ा काम समय पर पूरा करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आज हम आपको अगले महीनें बैंक की छुट्टियों की लिस्ट देने वाले हैं, जिसके हिसाब से आप बैंक जाकर अपना काम निपटा सकते हैं.
यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट
|
दिनांक
|बैंक बंद रहने का कारण
|राज्य
|5 जुलाई 2026
|रविवार
|सभी जगह
|6 जुलाई 2026
|MHIP डे
|आईजोल
|9 जुलाई 2026
|बेह देनखलाम
|शिलांग
|11 जुलाई 2026
|दूसरा शनिवार
|सभी जगह
|12 जुलाई 2026
|रविवार
|सभी जगह
|16 जुलाई 2026
|रथ यात्रा, कांग (रथयात्रा), हरेला पर्व
|भुवनेश्वर, देहरादून, इंफाल
|17 जुलाई 2026
|तिरोत सिंह की पुण्यतिथि
|शिलांग
|18 जुलाई 2026
|द्रुकपा त्शे-जी पर्व
|गंगटोक
|19 जुलाई 2026
|रविवार
|सभी जगह
|22 जुलाई 2026
|खारची पूजा
|अगरतला
|25 जुलाई 2026
|चौथा शनिवार
|सभी जगह
|26 जुलाई 2026
|रविवार
|सभी जगह
दिनभर तपिश, शाम को झमाझम बारिश… नोएडा में मौसम हुआ सुहाना, लोगों ने ली राहत की सांस; जानें अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?
ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस रहेगी जारी
कस्टमर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने लोकल बैंक ऑफिस से संपर्क करके सही बैंक छुट्टी का पता करें. भले ही यह फिजिकल ब्रांच की छुट्टी हो, फिर भी ज़रूरी ऑनलाइन सर्विस पूरे देश में उपलब्ध हैं. ये सर्विस कस्टमर्स को आसान फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए उपलब्ध हैं. पैसे भेजने और पाने के लिए, कोई भी व्यक्ति UPI या संबंधित बैंक के ऐप का इस्तेमाल कर सकता है. ये सर्विस चौबीसों घंटे काम करती हैं, चाहे बैंक खुले हों या नहीं.