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July 2026 Bank Holidays: बैंक हॉलिडे अलर्ट! जुलाई में 12 दिन नहीं होगा काम, जान लें कब-कब बंद रहेंगे Bank?

July 2026 Bank Holidays: जुलाई में कई त्योहारों के कारण बैंक कई दिनों तक बंद रहेंगे. बैंक जाने से पहले ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे पहले से छुट्टियों की पूरी सूची देखकर ही अपना काम प्लान करें.

By: Preeti Rajput | Published: June 30, 2026 7:40:30 AM IST

जुलाई में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद
जुलाई में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद


July 2026 Bank Holidays: अगर आप जुलाई के महीने में बैंक जाकर अपना खाते से जुड़ा काम निपटाने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो एक बार पहले बैंकों की छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लें. क्योंकि, इस महीने बैंक कई दिनों तक बंद रहने वाला है. हर महीने आने वाले त्योहारों, दो शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहते हैं. इसके अलावा भी जुलाई में कुछ दिन बैंक बंद रहने वाले हैं. 

कई दिन बंद रहेगा बैंक 

अगर आप उन दिनों बैंक चले गए, तो बिना मतलब आपका समय बर्बाद हो जाएगा. अगर आप अपना बैंक से जुड़ा काम समय पर पूरा करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आज हम आपको अगले महीनें बैंक की छुट्टियों की लिस्ट देने वाले हैं, जिसके हिसाब से आप बैंक जाकर अपना काम निपटा सकते हैं. 

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यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट 

दिनांक 

 बैंक बंद रहने का कारण राज्य 
5 जुलाई 2026 रविवार सभी जगह
6 जुलाई 2026 MHIP डे आईजोल
9 जुलाई 2026 बेह देनखलाम शिलांग
11 जुलाई 2026 दूसरा शनिवार सभी जगह
12 जुलाई 2026 रविवार सभी जगह
16 जुलाई 2026 रथ यात्रा, कांग (रथयात्रा), हरेला पर्व भुवनेश्वर, देहरादून, इंफाल
17 जुलाई 2026 तिरोत सिंह की पुण्यतिथि शिलांग
18 जुलाई 2026 द्रुकपा त्शे-जी पर्व गंगटोक
19 जुलाई 2026 रविवार सभी जगह
22 जुलाई 2026 खारची पूजा अगरतला
25 जुलाई 2026 चौथा शनिवार सभी जगह
26 जुलाई 2026 रविवार सभी जगह

दिनभर तपिश, शाम को झमाझम बारिश… नोएडा में मौसम हुआ सुहाना, लोगों ने ली राहत की सांस; जानें अगले कुछ दिनों तक कैसा रहेगा मौसम?

ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस रहेगी जारी 

कस्टमर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपने लोकल बैंक ऑफिस से संपर्क करके सही बैंक छुट्टी का पता करें. भले ही यह फिजिकल ब्रांच की छुट्टी हो, फिर भी ज़रूरी ऑनलाइन सर्विस पूरे देश में उपलब्ध हैं. ये सर्विस कस्टमर्स को आसान फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए उपलब्ध हैं. पैसे भेजने और पाने के लिए, कोई भी व्यक्ति UPI या संबंधित बैंक के ऐप का इस्तेमाल कर सकता है. ये सर्विस चौबीसों घंटे काम करती हैं, चाहे बैंक खुले हों या नहीं.

Tags: bank holiday list July 2026banks closed in Julyhome-hero-pos-2RBI holiday calendar July
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