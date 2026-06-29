Rule Change From 1 July 2026: 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं ये 5 बड़े नियम, LPG सिलेंडर से लेकर कार खरीदने तक हर चीज पर पड़ेगा असर

Rule Change From 1 July 2026: जून का महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और कुछ ही दिनों में जुलाई की शुरुआत होने वाली है. हर नए महीने की तरह इस बार भी 1 जुलाई से कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका असर आम लोगों की जेब और दैनिक जीवन पर देखने को मिलेगा. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम, आधार अपडेट की सुविधा और कारों की कीमतों तक कई बदलाव लागू होंगे. ऐसे में इन नए नियमों की जानकारी पहले से होना आपके लिए जरूरी है. आइए जानते हैं 1 जुलाई से लागू होने वाले 5 बड़े बदलावों के बारे में.

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हो सकता है बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं. ऐसे में 1 जुलाई को भी घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है. इसका सीधा असर घर के बजट और कारोबार दोनों पर पड़ सकता है.

एयर टर्बाइन फ्यूल के नए रेट होंगे लागू

1 जुलाई से एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में भी संशोधन किया जाएगा. अगर ATF महंगा होता है तो एयरलाइंस का खर्च बढ़ सकता है, जिसका असर हवाई टिकटों की कीमत पर भी देखने को मिल सकता है.

HDFC क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए नया नियम

HDFC बैंक के रेगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 जुलाई से नया नियम लागू होगा. अब एयरपोर्ट लाउंज की मुफ्त सुविधा का लाभ लेने के लिए कार्डधारकों को पिछली तिमाही में तय न्यूनतम खर्च पूरा करना होगा.

आधार में ईमेल अपडेट करना होगा मुफ्त

जुलाई से आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराने की सुविधा मुफ्त मिलेगी. पहले इस काम के लिए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब तय अवधि तक बिना किसी फीस के ईमेल अपडेट कराया जा सकेगा.

कार खरीदना पड़ सकता है महंगा

अगर आप नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जुलाई से पहले फैसला लेना फायदेमंद हो सकता है. कुछ ऑटो कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे अगले महीने से कार खरीदने पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.