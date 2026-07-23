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OTT लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी! अब सिर्फ ₹1 में घर बैठे पाएं JioHotstar का सब्सक्रिप्शन, जानें कैसे करें क्लेम

JioHotstar 1 Offer: यह ऑफर सभी के लिए नहीं है और सिर्फ एलिजिबल अकाउंट्स के लिए ही दिखेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस डील का फायदा उठा सकते हैं, तो इसे आजमाने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए.

By: Anshika thakur | Published: July 23, 2026 3:17:54 PM IST

JioHotstar 1 Offer
JioHotstar 1 Offer


JioHotstar 1 Offer: JioHotstar अभी कुछ खास यूजर्स को सिर्फ ₹1 में अपनी प्रीमियम मेंबरशिप दे रहा है जिससे उन्हें बहुत कम कीमत पर एक महीने तक प्रीमियम कंटेंट देखने का मौका मिल रहा है. हालांकि इसमें एक बात है कि यह ऑफर सभी के लिए नहीं है और सिर्फ एलिजिबल अकाउंट्स के लिए ही दिखेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप इस डील का फायदा उठा सकते हैं, तो इसे आजमाने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए.

₹1 वाले ऑफर के लिए कौन पात्र है?

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यह डिस्काउंट वाला प्लान चुनिंदा यूजर्स के लिए लाया जा रहा है, इसलिए अगर यह आपके अकाउंट में न दिखे तो हैरान न हों. 

इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको ऐसे Jio मोबाइल नंबर से साइन इन करना होगा जो पहले से किसी एक्टिव JioHotstar सब्सक्रिप्शन से जुड़ा न हो. यह प्रमोशनल प्लान लगभग 30 दिनों के लिए वैलिड है और हर एलिजिबल अकाउंट के लिए इसे सिर्फ एक बार ही क्लेम किया जा सकता है.

इस सब्सक्रिप्शन के साथ आप एक ही समय में दो डिवाइस पर स्ट्रीम कर सकते हैं चाहे आप इसे अपने फोन, लैपटॉप या स्मार्ट TV पर देख रहे हों.

पेमेंट पूरा करने से पहले ऑटो-रिन्यूअल जरूर चेक करें. अगर आप इसे चालू रखते हैं तो प्रोमोशनल महीना खत्म होने पर प्लेटफ़ॉर्म आपको अपने-आप रेगुलर पेड प्लान पर स्विच कर सकता है.

₹1 वाला सब्सक्रिप्शन कैसे एक्टिवेट करें

अगर आपका अकाउंट इस ऑफर के लिए एलिजिबल है तो इसे लेने में बस कुछ ही मिनट लगेंगे.

JioHotstar ऐप खोलें और अपने Jio नंबर से लॉग इन करें. फिर My Space (या अपनी प्रोफाइल) पर जाएं और फिर Subscriptions सेक्शन खोलें. अगर ₹1 वाला प्रमोशनल प्रीमियम प्लान दिख रहा है तो उसे चुनें और UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, या किसी भी सपोर्टेड वॉलेट का इस्तेमाल करके पेमेंट पूरा करें. ट्रांजैक्शन सफल होने के बाद, प्रीमियम मेंबरशिप लगभग तुरंत एक्टिवेट हो जानी चाहिए.

कुछ यूजर्स ने एक और तरीका बताया है जो उनके लिए काम आया. इनकॉग्निटो ब्राउजर विंडो में प्रमोशनल सब्सक्रिप्शन पेज खोलना, एलिजिबल नंबर से लॉग इन करना और ₹1 का पेमेंट पूरा करना. हालांकि, यह तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि अकाउंट को प्रमोशन के लिए चुना गया है या नहीं.

अगर आप सिर्फ डिस्काउंट वाले महीने का फायदा उठाना चाहते हैं और उसके बाद इसे जारी नहीं रखना चाहते, तो सब्सक्रिप्शन खत्म होने से पहले ऑटो-रिन्यूअल को डिसेबल करना एक अच्छा विचार है. इससे यह पक्का हो जाता है कि आपसे रेगुलर मेंबरशिप फीस के लिए अपने-आप पैसे नहीं लिए जाएंगे.

डिस्क्लेमर: यह ऑफर सिर्फ कुछ चुनिंदा यूजर्स के लिए हो सकता है. Inkhabar इस ऑफर की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है. ऑफर का लाभ लेने से पहले पात्रता, नियम और शर्तों की जानकारी JioHotstar की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जरूर जांच लें.

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