Jio vs Airtel: 219 रुपये वाले रिचार्ज प्लान में किसका फायदा ज्यादा? जानें कौन दे रहा ज्यादा डेटा और लंबी वैलिडिटी

Jio vs Airtel: यूजर्स अक्सर एक सस्ता और किफायती रिचार्ज प्लान देखता है. खासकर ऐसे ग्राहक जो कम बजट में मोबाइल नंबर को एक्टिव रखना चाहते हैं और साथ में इंटरनेट डेटा भी चाहते हैं, वे अक्सर Jio और Airtel के रिचार्ज प्लान की तुलना करते हैं. हालांकि, यह दोनों ही प्लान काफी बेहतर और किफायती होते हैं. इसलिए आप वैसे तो दोनों में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्लान को चुनते समय आपको उसकी वैलिडिटी और डेटा आदि के बारे में जान लेना चाहिए.

अगर आप 219 रुपये का कोई रिचार्ज प्लान लेने जा रहे हैं तो ऐसे में कौन सा प्लान आपके लिए किफायती और बचत वाला रहेगा. अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में आप इस लेख को जरूर पढ़ें. चलिए बताते हैं आपको.

219 वाले जियो के प्लान में क्या मिलेगा?

अगर आप जियो का 219 रुपये वाला प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें 30 जीबी हाई स्पीड डेटा मिलने के साथ ही 30 दिन की वैलिडिटी भी मिल जाएगी. अगर आपके नंबर पर पहले से कोई प्लान एक्टिव है तो ऐसे में आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. जब आपका डेटा खत्म हो जाएगा तो ऐसे में स्पीड 64Kbps हो जाएगी. चूंकि, यह एक डेटा प्लान है इसलिए SMS, प्लान कॉलिंग या फिर कोई एडिशन्ल फायदा नहीं मिल पाएगा.

219 के Airtel के प्लान में क्या मिलेगा?