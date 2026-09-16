Jio Recharge Offer: जियो यूजर्स को मिलेगा Canva Pro और Pro Lite का फ्री सब्सक्रिप्शन, 1 साल तक रहेगा मुफ्त, जानें क्लेम करने का तरीका

Jio Recharge Offer: रिलायंस जियो ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक सरप्राइज दिया है. रिलायंस द्वारा उन यूजर्स को Canva Pro और Pro Lite का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा. अगर आप भी जियो के यूजर हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है. अगर आप कंटेंट या फोटो आदि बनाते हैं तो यह सुविधा आपके काफी काम आ सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Reliance Jio ने Canva के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की है.

इस पार्टनरशिप के तहत Jio यूजर्स को Canva AI और दूसरे विजुअल कम्युनिकेशन टूल्स का एक्सेस मिलेगा. इसके तहत यूजर्स को 4000 रुपये की कीमत वाले प्रीमियम डिजाइनिंग टूल्स बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे. अगर आप जियो यूजर हैं तो इस ऑफर को पाने के लिए क्लेम कर सकते हैं.

जियो के कौन से प्लान पर मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन?

जियो पर मिलने वाला यह ऑफर 16 सितंबर यानी आज से लागू किया जा रहा है. यूजर्स को मिलने वाला Canva सब्सक्रिप्शन उनके रिचार्ज प्लान के हिसाब से तय होगा. ऐसा जरूरी नहीं कि हर प्लान पऱ आपको यह सुविधा दी जाए.

अगर आप 399 रुपये का प्रीपेड रीचार्ज करते हैं तो ऐसे में 12 महीने का Canva Pro सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. वहीं, 349 रुपये वाले प्लान और उससे ऊपर के उन सभी प्रीपेड प्लान पर, जिनमें रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, Canva Pro Lite दिया जाएगा. एक्टिवेट करने के दिन से यह प्लान आपको पूरे 12 महीने यानी एक साल तक के लिए फ्री मिलेगा.

कैसे कर सकते हैं Canva Pro के लिए क्लेम?