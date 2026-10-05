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Jio Platforms लाएगा देश का सबसे बड़ा IPO, लॉन्चिंग से इश्यू प्राइस और GMP तक का अपडेट, क्या है रिलायंस का बड़ा प्लान

सूत्रों के मुताबिक फॉरेन इनवेस्टर्स से इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं. जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल होल्डिंग कंपनी है. सूत्रों का कहना है कि कंपनी 21 अक्टूबर को अपना आईपीओ बाजार में उतार सकती है. चलिए जानते हैं इसका पूरा अपडेट.

By: Kunal Mishra | Published: October 5, 2026 2:07:06 PM IST

Jio Platforms लाएगा देश का सबसे बड़ा IPO, लॉन्चिंग से इश्यू प्राइस और GMP तक का अपडेट, क्या है रिलायंस का बड़ा प्लान


Jio IPO Date 2026: भारत के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) से जुड़े दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. भारत में लंबे समय से जियो के आईपीओ को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. जियो प्लेटफॉर्म्स इस महीने यानी अक्टूबर में आईपीओ निकाल सकती है. माना जा रहा है कि यह देश का अब तक का सबसे बड़ा IPO हो सकता है.
सूत्रों के मुताबिक फॉरेन इनवेस्टर्स से इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव फीडबैक मिले हैं. जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल होल्डिंग कंपनी है. सूत्रों का कहना है कि कंपनी 21 अक्टूबर को अपना आईपीओ बाजार में उतार सकती है. चलिए जानते हैं इसका पूरा अपडेट.  
 

जल्दी लॉन्च हो सकता है IPO 

देखा जाए तो जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ की तारीख अभी आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है. लेकिन, बाजार के मुताबिक हो सकता है कि इस आईपीओ को साल के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है. वहीं, कुछ जानकारों का मानना है कि इस आईपीओ को अक्टूबर यानी इस महीने ही लॉन्च किया जा सकता है. उम्मीद है कि जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ का प्राइस बैंड आधिकारिक तौर पर घोषित होने के बाद ग्रे मार्केट प्रीमियम सामने आएगा. वहीं, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP तभी पता चलेगा जब कंपनी अपने IPO का प्राइस बैंड घोषित करेगी. 
 

क्या होगी आईपीओ की कीमत? 

जियो द्वारा अभी तक अपने आईपीओ का फाइनल साइज, कीमत और वैल्यूएशन का खुलासा नहीं किया गया है. जानकारी के मुताबिक जियो का आईपीओ पूरी तरह फ्रेश शेयर का होगा. जियो प्लेटफॉर्म ने बीते जून में ही सेबी के पास डीआरएचपी जमा करा दिया था. इस पर बाजार नियामक ने 28 अगस्त तक अपना अप्रूवल भी दे दिया था.

Tags: Jio IPO Date 2026
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