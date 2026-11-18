Jio Cheapest Recharge Plan: Jio के यूजर हैं और प्रीपेड में सबसे सस्ता और किफायती प्लान चाहते हैं तो कंपनी ने आपकी यह मुराद पूरी कर दी है. Airtel और Vi द्वारा ‘सिर्फ वॉयस’ प्लान पेश करने के बाद अब Jio भी अपने ऐसे प्लान लेकर आया है. ये उन प्रीपेड रिचार्ज प्लान का एक सस्ता विकल्प हैं, जिनमें मोबाइल डेटा भी शामिल होता है. यह कदम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों से कहा गया था कि वो केवल कॉलिंग और मैसेजिंग वाले प्लान पेश करें. इससे ग्राहकों को उन इंटरनेट सेवाओं के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है. Jio के ‘सिर्फ वॉयस’ प्रीपेड प्लान 147 रुपये से शुरू होते हैं, जिनमें 22 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. वहीं, सबसे महंगा प्लान 1,748 रुपये का है, जिसमें 336 दिनों की वैलिडिटी मिलती है.

नहीं मिलता कोई डाटा

जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इन प्लान में केवल अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है और इनमें कोई डेटा शामिल नहीं मिलेगा. हालांकि ज्यादातर यूजर्स अभी भी ऐसे पारंपरिक प्रीपेड रिचार्ज प्लान पसंद करते हैं जिनमें मोबाइल डेटा और 5G सेवाएं मिलती हैं, लेकिन ‘सिर्फ वॉयस’ प्लान उन लोगों के लिए बहुत काम के हैं जो कम खर्च करना चाहते हैं. इनमें वरिष्ठ नागरिक, फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले लोग और ऐसे लोग शामिल हैं जिनके पास सेकेंडरी (दूसरा) सिम कार्ड है और उन्हें सिर्फ बेसिक कॉलिंग और मैसेजिंग की जरूरत होती है.

सिर्फ वॉयस (voice-only) वाले प्लान कैसे रिचार्ज करें?

अगर आप जियो (Jio) के ‘सिर्फ वॉयस’ वाले प्रीपेड प्लान खरीदना चाहते हैं तो रिचार्ज सेक्शन में जाएं और वहां ‘TRAI मैंडेटेड पैक्स’ (TRAI Mandated Packs) बैनर देखें. यहां आपको ‘वॉयस ओनली प्लान’ (voice-only plan) टैग के साथ ये सभी प्लान मिल जाएंगे.

Jio के केवल वॉयस वाले प्लान की कीमत और वैलिडिटी

प्लान की कीमत वैलिडिटी SMS का लाभ

147 रुपये 22 दिन 300

177 रुपये 28 दिन 300

196 रुपये 30 दिन 300

197 रुपये 1 महीना 300

448 रुपये 84 दिन 1,000

1,748 रुपये 336 दिन 3,600

जियो के ‘सिर्फ वॉयस’ वाले प्लान की लिस्ट

अगर किसी को डेटा की जरूरत है तो वो उपलब्ध डेटा पैक से अपना मोबाइल नंबर रिचार्ज कर सकते हैं. जैसे 55 रुपये में 3GB डेटा, 100 रुपये में 6GB डेटा, 195 रुपये में 15GB डेटा. इन पैक को ‘सिर्फ वॉयस’ वाले प्लान के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे यूजर्स को इंटरनेट की सुविधा भी मिल जाती है.

एयरटेल (Airtel) और वी (Vi) की तुलना में जियो ने अपने ‘सिर्फ वॉयस’ वाले प्लान की कीमत काफी किफायती रखी है. यह अंतर कम कीमत वाले प्लान में ज्यादा साफ दिखता है, जैसे कि 28 या 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान.

जानें और भी प्लान

वहीं, क्या जियो के ‘सिर्फ वॉयस’ वाले प्लान डेटा वाले रेगुलर रिचार्ज प्लान की तुलना में वाकई ज्यादा किफायती हैं, तो जवाब है – हां. जियो का सबसे सस्ता डेटा रिचार्ज प्लान, जिसमें रोज 1.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलते हैं, 239 रुपये से शुरू होता है. यह 147 रुपये वाले ‘सिर्फ वॉयस’ बेस प्लान से काफी महंगा है. रोज 2GB डेटा वाले प्लान 349 रुपये से शुरू होते हैं, जिनकी वैलिडिटी 28 दिन या उससे ज्यादा होती है.