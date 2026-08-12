Cheapest Rechage: Jio का नया धमाका! 13 OTT फ्री और 365 दिनों तक 365GB डेटा, प्लान मात्र 200 रुपये से शुरू

Jio Cheapest Rechage: मोबाइल रिचार्ज लगातार महंगे होने के बीच यूजर्स हमेशा एक सस्ते और किफायती रिचार्ज की तलाश में रहते हैं. लोगों को एक ऐसा रिचार्ज चाहिए होता है, जिसमें न केवल उन्हें डेटा और कॉलिंग का ही फीचर मिले बल्कि, इनके साथ-साथ OTT का भी ऑप्शन फ्री मिले. रिलायंस जियो अक्सर अपने यूजर्स के लिए तरह-तरह के आकर्षक और किफायती ऑफर्स लेकर आता है. इस बार भी ग्राहकों के लिए एक ऐसा ही खास ऑफर है, जोकि मात्र 200 रुपये से शुरु है और इसमें आपको कई धमाकेदार फीचर्स भी मिल जाते हैं.

अगर आप वाकई में किसी ऐसे ऑफर की तलाश में हैं, जिसमें डेटा के साथ ओटीटी और भरपूर कॉलिंग जैसे फीचर्स मिलें तो यह प्लान आपके लिए काफी किफायती हो सकता है.

200 रुपये के फीचर में मिलेंगे इतने फीचर्स

जियो ने अपने ग्राहकों के लिए 200 रुपये का एक दमदार प्लान पेश किया है, जिसमें आपको 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इस प्लान में 30 जीबी डेटा यूजर्स को दे रही है साथ ही साथ 28 दिनों की वैधता भी दे रही है. इस प्लान की खास बात यह है कि यूजर को फ्री लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस भी दिया गया है. इस प्लान में 15 OTT ऐप्स का एक्सेस भी एकदम फ्री मिल रहा है. Cinepolis Offer के तहत मूवी टिकेट्स भी इसके साथ आप सस्ते में ले सकते हैं

550 रुपये के प्लान में क्या मिलेगा