Jio Cheapest 5G Plan: जियो ने लॉन्च किया सबसे सस्ता प्लान, नोट करें प्राइस, बेनेफिट समेत अन्य डिटेल्स

Jio Cheapest 5G Plan with Netflix: जियो ने सबको चौंकाते हुए अपने उपभोक्ताओं के लिए अब तक का सबसे सस्ता प्लान लॉन्च किया है.

By: JP Yadav | Published: January 20, 2026 12:57:04 PM IST

Jio Cheapest 5G Plan with Netflix: जियो सस्ते रिचार्ज प्लान लाने के लिए मशहूर है. अपनी लॉन्चिंग के साथ ही कंपनी ने सबसे सस्ता प्लान पेश किया था. इसके बाद जियो लगातार उपभोक्ताओं के लिए सस्ते प्लान लाता रहा है. इसी कड़ी में पिछले दिनों ही जियो ने जियोहॉटस्टार के नए प्लान मार्केट में लॉन्च किए हैं. इनकी शुरुआती कीमत सिर्फ 79 रुपये है. यह देश की किसी भी कंपनी का सबसे सस्ता प्लान है, यह दावा जियो की ओर से किया गया है. जियो के इस सबसे सस्ते 5जी प्लान में उपभोक्ताओं को फ्री में Netflix का सब्सक्रिप्शन मिलेगा.

मुफ्त में मिलेगा Netflix का एक्सेस

जियो के इस सबसे सस्ते प्लान (Jio Cheapest 5G Plan with Netflix) में नेटफ्लिक्स का एक्सेस मुफ्त में दिया जाएगा. कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि आगामी 28 जनवरी 2026 से जियो अपना नए मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च करने जा रहा है. इसकी कीमत मोबाइल प्लान के लिए 79 रुपये से शुरू होगी.कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि मोबाइल, सुपर और प्रीमियम तीनों के लिए मंथली क्वार्टरली और एनुअल प्लान होंगे.

क्या-क्या मिलेगा उपभोक्ताओं को लाभ?

कंपनी की ओर से दावा किया गया है कि JioHotstar देश-दुनिया में खूब लोकप्रिय हो रहा है. इस उपभोक्ताओं द्वारा करोड़ों बार डाउनलोड किया गया है. नए बदलाव के बाद कंपनी के प्लान्स की शुरुआत 79 रुपये से होती है. इस प्लान के तहत JioHotstar के उपभोक्ताओं को एक महीने के दौरान पूरा मोबाइल प्लान मिलेगा. इसके साथ ही एक महीने के लिए कंज्यूमर्स को 149 रुपये खर्च करने होंगे. ऐसे में 20 रुपये से अधिक का फायदा मिलेगा.

कंपनी का दावा, लॉन्च किया है सबसे सस्ता प्लान

बाजार के जानकारों का कहना है कि जियोहॉटस्टार के नए प्लान पेश हुए हैं. लोगों की जरूरत को देखते हुए और उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा करने के इरादे से जियो की ओर से इसकी शुरुआती कीमत सिर्फ 79 रुपये रखी गई है.  इससे पहले यानी लॉन्चिंग के बाद ही दो साल तक कंपनी ने कॉलिंग से लेकर डाटा तक सब फ्री दिया  था. कंपनी का दावा है कि अन्य टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले Jio के प्लान Netflix के मुकाबले काफी सस्ते हैं.  जियो के पास एक सबसे सस्ता 5जी प्लान है. इसकी खूबी यह है कि इसमें उपभोक्ताओं को फ्री में Netflix का सब्सक्रिप्शन मिलता है.

