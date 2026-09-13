JF-17 Thunder vs Mirage 2000: कौन सा फाइटर जेट ज्यादा पावरफुल? स्पीड, क्षमता और फीचर्स में क्या बेस्ट, लड़ाई में कौन बनेगा बाहुबली

JF-17 Thunder vs Mirage 2000: आज के दौर में किसी भी देश की सैन्य ताकत का एक बड़ा हिस्सा उसकी एयर पावर पर निर्भर करता है. आसमान में दुश्मन के विमानों को चुनौती देने के लिए एक पावरफुल एयर जेट का होना बेहद जरूरी है. यही वजह है कि दुनिया के अलग-अलग देशों के पास मौजूद लड़ाकू विमानों की क्षमता को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है. JF-17 Thunder और Mirage 2000 यह दो फाइटर जेट ऐसे हैं, जिन्हें लेकर अक्सर लोगों को जानने की इच्छा रहती है.

भारतीय वायुसेना भी Mirage 2000 का इस्तेमाल करती है और इसे कई जरूरी अभियानों में अपनी भरोसेमंद ताकत के रूप में देखा गया है. वहीं, JF-17 Thunder पाकिस्तान का जेट है, जिसे लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. चलिए जानते हैं दोनों में क्या अंतर है और कौन ज्यादा पावरफुल हैं.

क्या है JF-17 Thunder की खासियत?

JF-17 Thunder डिजाइन में हल्का रखा गया है और इस जेट में सिंगल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है. इस जेट की खासियत है कि इसकी ऑपरेशनल लागत कम है साथ ही साथ मल्टीरोरल भूमिका भी शामिल है. इसका मतलब है कि इसे सिर्फ दुश्मन के विमानों से मुकाबले के लिए ही नहीं, बल्कि जमीन पर भी लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

JF-17 Thunder पश्चिमी देशों के फाइटर विमानों की तुलना में काफी सस्ता है. कई देशों पर अमेरिका और यूरोप के हथियार प्रतिबंध लगे हुए हैं, ऐसे में JF-17 उन्हें एक वैकल्पिक रास्ता देता है. JF-17 के नए संस्करणों में लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वारफायर और self-protection systems को शामिल किया गया है.

Mirage 2000 की क्या है खासियत?

Mirage 2000 एक फ्रांसीसी सुपरसोनिक मल्टीरोल फाइटर है, जिसका विकास Dassault Aviation द्वारा किया गया था. यह विमान मूल रूप से एयर डिफेंस और एयर सुपीरियोरिटी मिशन के लिए विकसित हुआ था. लेकिन, आगे चलकर अलग-अलग ग्राउंड अटैक और मिशन के लिए इसमें कई टेक्नोलॉजी जोड़ी गई. यह छोटे और कम लंबे (लगभग 400 मीटर या उससे कम) रनवे से भी आसानी से उड़ान भरने और उतरने की क्षमता रखता है.

स्पीड, रेंज और क्षमता में क्या है अंतर?

बात की जाए अगर दोनों विमानों की स्पीड, रेंज और क्षमता की तो JF-17 Thunder की स्पीड 1,960 किमी/घंटा (Mach 1.6+) है. जबकि, Mirage 2000 की क्षमता 2,336 किमी/घंटा (Mach 2.2+) है. JF-17 Thunder की कॉम्बैट रेंज 900 से 1,200 किलोमीटर है. जबकि, देखा जाए तो Mirage 2000 की कॉम्बैट रेंज 1,550 से 3,335 किलोमीटर तक है.

JF-17 Thunder टेकऑफ वजन 1,550 से 3,335 किमी है. वहीं, दूसरी तरफ Mirage 2000 का टेकऑफ वजन 17,500 किलोग्राम है. JF-17 Thunder की सर्विस सीलिंग (ऊंचाई)16,700 मीटर है. वहीं, Mirage 2000 की सर्विस सीलिंग यानि ऊंचाई 18,300 मीटर है.

लड़ाई में कौन निकलेगा आगे?