7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) द्वारा गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, सभी पात्र कर्मचारियों को ब्याज सहित ग्रेच्युटी का भुगतान करने की मंजूरी दे दी है. यह भुगतान 2 सप्ताह के भीतर किया जाना है. ग्रेच्युटी की कुल राशि 480 करोड़ रुपये है, जो सीधे पात्र कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. आदेश में कहा गया है कि प्रोविडेंट फंड (PF) का योगदान PF कार्यालय के माध्यम से संबंधित खातों में जमा किया जाएगा.

यहां पर बता दें कि नियम के अनुसार, 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने के हकदार हो जाते हैं, जिसकी गणना उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर की जाती है. वहीं, PF के तहत कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) दोनों हर महीने बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत योगदान देते हैं और इस फंड पर मिलने वाला ब्याज टैक्स-फ्री होता है.

अप्रैल 2019 में बंद हुआ था जेट एयरवेट का परिचालन

यहां पर बता दें कि अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज का परिचालन बंद हो गया था. नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयरवेज की संपत्तियों को लिक्विडेट (बेचकर नकदी में बदलने) करने का आदेश दिया. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ट्रिब्यूनल के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें लेनदारों (क्रेडिटर्स) को पूरा भुगतान किए बिना ही एक कंसोर्टियम (समूह) को स्वामित्व सौंपने वाले रेजोल्यूशन प्लान को बरकरार रखा गया था.

1993 में शुरू किया था कॉमर्शियल परिचालन

गौरतलब है कि नरेश गोयल द्वारा शुरू की गई जेट एयरवेज ने मई 1993 में चार लीज़ पर लिए गए बोइंग 737-300 विमानों के बेड़े के साथ अपना कॉमर्शियल परिचालन शुरू किया. 1995 में, इसे ‘शेड्यूल्ड एयरलाइन’ का दर्जा दिया गया, जिससे उस समय सरकारी स्वामित्व वाली ‘इंडियन एयरलाइंस’ का घरेलू बाजार पर चार दशकों से चला आ रहा एकाधिकार टूट गया.

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