Jensen Huang Net Worth: एक हसीना के प्यार में पड़कर 7.4 अरब गवाने वाले जेन्सेन हुआंग कितने हैं अमीर; जानें नोटों के बिस्तर पर रातें काटने वालों की नेटवर्थ

Jensen Huang Net Worth In Rupess: एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग को एक विवाद की वजह से बड़ा फाइनेंशियल झटका लगा है. चीनी जासूस एलिस हुआंग के साथ अफेयर की खबरों के बीच एनवीडिया के शेयर गिरने से जेन्सेन की नेट वर्थ सिर्फ 30 मिनट में $7.4 बिलियन गिर गई. फोर्ब्स रिच लिस्ट में वो 8वें स्थान से गिरकर 10वें स्थान पर आ गए. जेन्सेन हुआंग NVIDIA कॉर्पोरेशन के को-फ़ाउंडर्स, प्रेसिडेंट और चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर में से एक हैं. उनकी लीडरशिप ने NVIDIA को एक ग्राफ़िक्स चिप कंपनी से GPU और कंप्यूटर सिस्टम का एक बड़ा सप्लायर बना दिया है. ताइवान में जन्मे जेन्सेन बचपन में ही यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे. उन्होंने ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी और स्टैनफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की.

NVIDIA की ग्रोथ और AI क्रांति

शुरू में, NVIDIA कंप्यूटर और वीडियो गेम के लिए ग्राफ़िक्स टेक्नोलॉजी देने पर फ़ोकस करता था. हालाँकि, वे हाई-परफ़ॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर, सेल्फ़-ड्राइविंग कार, रोबोटिक्स और AI देने के लिए आगे बढ़े हैं. एक खास डेवलपमेंट 2006 में कंप्यूट यूनिफ़ाइड डिवाइस आर्किटेक्चर (CUDA) बनाना था. इसका मतलब था कि डेवलपर्स जनरल-पर्पस कंप्यूटिंग के लिए NVIDIA GPU का इस्तेमाल कर सकते थे. GPU कई कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि वे मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेनिंग देने और इस्तेमाल करने के लिए आइडियल हैं. इससे NVIDIA को आगे बढ़ने और AI के लिए कंप्यूटिंग इंफ़्रास्ट्रक्चर का एक अहम सप्लायर बनने में मदद मिली. जेनरेटिव AI के ज़्यादा पॉपुलर होने के साथ, NVIDIA बहुत तेज़ी से बढ़ा है. उनके GPU और सॉफ्टवेयर AI रिसर्च में अहम बन गए हैं.

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हुआंग का नियम क्या है?

हुआंग का नियम, GPU की परफॉर्मेंस के बारे में जेन्सेन हुआंग का एक ऑब्ज़र्वेशन है. 2018 में NVIDIA के GPU टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में, जेन्सेन ने बताया कि NVIDIA GPU 5 सालों में लगभग 25 गुना बेहतर हुए हैं. इसे हुआंग का नियम कहा गया. इस पर अक्सर मूर के नियम के साथ चर्चा की जाती है. यह वह ऑब्ज़र्वेशन है कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट पर ट्रांजिस्टर की संख्या समय के साथ बढ़ी है.

2026 में जेन्सेन की नेट वर्थ

जेन्सेन की नेट वर्थ मुख्य रूप से उनके NVIDIA स्टॉक से आती है. जैसे-जैसे AI चिप्स की डिमांड के कारण कंपनी की वैल्यू बढ़ी है, उनकी दौलत भी बढ़ी है. फोर्ब्स के अनुसार, 16 सितंबर 2026 को जेन्सन की नेट वर्थ लगभग $187.4 बिलियन होने का अनुमान था. इसने उन्हें दुनिया के टॉप 8 सबसे अमीर लोगों में शामिल कर दिया. यह एक पुराना आंकड़ा है और नवंबर में उनकी मौजूदा नेट वर्थ नहीं है. उनकी नेट वर्थ इस बात पर निर्भर करती है कि NVIDIA का स्टॉक कितना बढ़ता है.

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