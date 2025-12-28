कौैन हैं जयश्री उल्लाल? जिन्होंने अमीरों की लिस्ट में सुंदर पिचाई और सत्य नडेला को छोड़ा पीछे; नेटवर्थ से लेकर डिग्री तक…यहां जानें- सबकुछ

Jayshree Ullal Net Worth: हुरुन इंडिया ने 2025 की अपनी लेटेस्ट अमीरों की लिस्ट में अरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और CEO जयश्री उल्लाल को दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की लीडर बताया है. इसके साथ ही उल्लाल ने गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जैसे ग्लोबल बिग टेक चीफ्स को पीछे छोड़ दिया है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारतीय मूल के एग्जीक्यूटिव्स में टॉप स्थान हासिल किया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटिश में जन्मी भारतीय बिज़नेसमैन उल्लाल पिछले 17 सालों से अरिस्टा नेटवर्क्स को लीड कर रही हैं.

जयश्री उल्लाल की कंपनी क्या करती है? (What does Jayshree Ullal’s company do?)

सांता क्लारा स्थित यह क्लाउड नेटवर्किंग कंपनी बड़े डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स और एंटरप्राइज़ कैंपस एनवायरनमेंट के लिए हाई-परफॉर्मेंस, सॉफ्टवेयर-ड्रिवन स्विच और नेटवर्किंग सॉल्यूशंस डिज़ाइन और बेचती है. उल्लाल सितंबर 2008 में अरिस्टा में शामिल हुईं और अभी भी इसकी CEO के तौर पर काम कर रही हैं. अरिस्टा से पहले, उन्होंने सिस्को सिस्टम्स, AMD और फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में काम किया था.

कहां से की है पढ़ाई? (Where did you study?)

उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उल्लाल ने यूनाइटेड स्टेट्स जाने से पहले नई दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में अपनी स्कूलिंग पूरी की. उन्होंने सैन फ्रांसिस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की. ​​बाद में उन्होंने 1986 में सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस पूरा किया. उन्हें 2025 में इंजीनियरिंग में मानद डॉक्टरेट से भी सम्मानित किया गया था.

जयश्री उल्लाल की नेटवर्थ कितनी है? (What is Jayshree Ullal’s net worth?)

फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 28 दिसंबर, 2025 तक उल्लाल की नेट वर्थ $5.7 बिलियन होने का अनुमान है. वह वर्तमान में नेट वर्थ के मामले में विश्व स्तर पर 713वें स्थान पर हैं और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड अरिस्टा नेटवर्क्स के लगभग 3% शेयरों की मालिक हैं. इसकी तुलना में अन्य भारतीय मूल के टेक लीडर्स की नेट वर्थ काफी कम है. जहां सुंदर पिचाई की नेट वर्थ लगभग $1.5 बिलियन है, वहीं सत्या नडेला की नेट वर्थ लगभग $1.1 बिलियन है.

खास बात यह है कि इस साल की शुरुआत में उल्लाल को कैंडरे हुरुन इंडिया विमेन लीडर्स लिस्ट 2025 में टॉप 5 पहली पीढ़ी की महिला वेल्थ क्रिएटर्स में दूसरा स्थान मिला था, जिससे भारतीय मूल की सबसे प्रभावशाली बिज़नेस लीडर्स में उनकी स्थिति और मजबूत हुई.