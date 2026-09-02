Janmashtami Bank Holiday 2026: जन्माष्टमी पर बैंक जाने की सोच रहे हैं? इन राज्यों में बंद रहेंगी बैंक शाखाएं; RBI ने जारी की लिस्ट

Janmashtami Bank Holiday 2026: अगर आप शुक्रवार 4 सितंबर को बैंक जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले बैंक हॉलिडे जरूर चेक कर लें. इस साल देशभर में 4 सिंतबर 2026 को कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कई हिस्सों में बैंक शाखाएं बंद रहने वाली हैं. हालांकि, जन्माष्टमी की छुट्टी पूरे देश में एक जैसी नहीं होती.

अलग-अलग राज्यों और शहरों में स्थानीय त्योहारों और RBI की हॉलिडे लिस्ट के आधार पर बैंक अवकाश अलग हो सकता है. ऐसे में क्लियरिंग, कैश जमा या निकासी, बैंक अकाउंट से जुड़े जरूरी काम या अन्य ब्रांच विजिट की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके शहर में 4 सितंबर को बैंक खुलेगा या बंद रहेगा.

4 सितंबर को किन राज्यों में बंद रह सकते हैं बैंक?

RBI की राज्यवार बैंक हॉलिडे व्यवस्था के तहत जन्माष्टमी के अवसर पर कुछ राज्यों और बैंकिंग सर्किलों में शाखाओं का कामकाज बंद रह सकता है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य क्षेत्रों में जन्माष्टमी के अवसर पर बैंक छुट्टी लागू हो सकती है. हालांकि, बैंक की छुट्टियां राज्य और शहर के हिसाब से अलग-अलग होती हैं. इसलिए केवल जन्माष्टमी का त्योहार होने के आधार पर यह मान लेना सही नहीं है कि 4 सितंबर को पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे.

दिल्ली-NCR में क्या रहेगा बैंक का हाल?

जन्माष्टमी के अवसर पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में बैंकिंग अवकाश स्थानीय बैंक हॉलिडे कैलेंडर पर निर्भर करेगा. नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में रहने वाले ग्राहकों को अपनी संबंधित बैंक शाखा और स्थानीय RBI हॉलिडे लिस्ट देखकर ही ब्रांच जाने की योजना बनानी चाहिए.

सितंबर 2026 में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

सितंबर में जन्माष्टमी के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा रविवार की वजह से भी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी.

4 सितंबर, शुक्रवार- कृष्ण जन्माष्टमी- कुछ राज्यों/ शहरों में अवकाश

12 सितंबर, शनिवार- दूसरा शनिवार- बैंक अवकाश

13 सितंबर, रविवार-साप्ताहिक अवकाश

26 सितंबर, शनिवार- चौथा शनिवार-बैंक अवकाश

बैंक बंद है तो कैसे होगा जरूरी काम?

ब्रांच बंद रहने के बावजूद ग्राहकों के लिए ज्यादातर डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं. UPI के जरिए Google Pay, PhonePe, Paytm और BHIM जैसे ऐप से पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं. ATM से कैश निकालने जैसी सुविधाएं भी आमतौर पर उपलब्ध रहती हैं. इसके अलावा इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के जरिए कई बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए NEFT और RTGS जैसे सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं.