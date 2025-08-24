Home > व्यापार > Jackie Shroff Sony deal: जैकी श्रॉफ के लिए ‘Party’ बन गई वरदान, सोनी से डील होते ही हो गए मालामाल

Jackie Shroff Sony deal: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ और उनके परिवार ने एक पार्टी को एक बड़े सौदे में बदल दिया जब उन्हें भारत में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न चैनल में निवेश करने का एक मौका मिला।

August 24, 2025

Jackie Shroff Sony deal: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जैकी श्रॉफ और उनके परिवार ने एक पार्टी को एक बड़े सौदे में बदल दिया जब उन्हें भारत में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न चैनल में निवेश करने का एक मौका मिला। इस निवेश से प्राप्त रिटर्न 15 वर्षों की अवधि में ₹1 लाख से ₹100 करोड़ तक की वृद्धि दर के अनुरूप था, जो श्रॉफ परिवार के लिए एक बड़ा सौदा था। हालांकि, इस बड़े सौदे को हासिल करना परिवार के लिए अपने आप में एक यात्रा थी। इस पूरे मामले पर लोकप्रिय निर्माता और जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ का कहना है कि, “यह उससे कहीं अधिक था और अगर आप इस अवधारणा को इस सौदे पर लागू करते हैं, तो यह उस समय ₹1 लाख से ₹100 करोड़ जैसा था।”

कैसे ये डील हुआ क्रैक?

जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि यह एक बहुत ही मुश्किल काम था। श्रॉफ ने याद किया कि कैसे इसमें एक साल से ज्यादा का समय लगा और कैसे सात दोस्तों के एक समूह ने अपने पहले कॉर्पोरेट सौदे में मनोरंजन जगत की इस दिग्गज कंपनी को चुनने का फैसला किया। आयशा श्रॉफ ने कहा, “हर किसी के पास एक खास हुनर ​​था जो हम अपने ग्रुप में लेकर आए। मेरे पति एक मेगा स्टार थे, उन्होंने मनोरंजन जगत का चेहरा सामने लाया, एक बैंकर था, एक और टेलीविजन का आदमी था, एक और कंप्यूटर का आदमी था – एक बहुत ही विविधतापूर्ण समूह था, लेकिन किसी तरह तालमेल बन गया।”

एक पार्टी ने बदल दिया सबकुछ

इस बारे में जानकारी देते हुए जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा श्रॉफ ने कहा कि, एक रात हमने तय किया कि यह (सोनी डील) पूरी नहीं हो रही है, और फिर एक रात मैंने अपने पति को सुझाव दिया कि चलो एक पार्टी करते हैं और सबको बुलाते हैं, या तो हम जश्न मनाएंगे या फिर अलविदा।” श्रॉफ परिवार ने मरीन ड्राइव स्थित आर्चीज में एक पार्टी का आयोजन किया और इन लोगों के निमंत्रण पर पूरा मुंबई फिल्म उद्योग उसमें शामिल हुआ। सोनी के प्रमुख को भी इस पार्टी में आमंत्रित किया गया था। बॉलीवुड में श्रॉफ परिवार के प्रभाव को देखते हुए उन्होंने अपना निवेशक बदलने का फैसला किया।

कितना है जैकी श्रॉफ का नेटवर्थ?

बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ की कुल संपत्ति की बात करें तो कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 22 अगस्त 2025 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹400 करोड़ थी। यह अनुभवी अभिनेता हाउसफुल 5, गुड बैड अग्ली और तन्वी द ग्रेट जैसी फिल्मों में अभिनय करना जारी रखे हुए है। क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक सोनी टीवी इंडिया की कुल संपत्ति लगभग ₹770 करोड़ थी।

