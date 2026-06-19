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ITR Filing: समय पर चाहिए रिफंड ? ITR भरते समय भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां, वरना आ सकता है नोटिस!

ITR Filing: ITR फ़ॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, PAN नंबर और जन्मतिथि जैसी पर्सनल जानकारी सही से भरना बहुत ज़रूरी है. यह जानकारी PAN डेटाबेस में रिकॉर्ड की गई डिटेल्स से मैच होनी चाहिए.

By: Divyanshi Singh | Published: June 19, 2026 7:33:56 AM IST

ITR फाइल करते समय न करें ये गलतियां
ITR फाइल करते समय न करें ये गलतियां


ITR Filing: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITRs) फाइल करने का प्रोसेस चल रहा है. ITR-1 और ITR-2 फाइल करने वाले इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 31 जुलाई, 2026 है, जबकि ITR-3 और ITR-4 फाइल करने वालों के लिए यह 31 अगस्त, 2026 है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न फाइल करते समय छोटी सी गलती भी टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस, रिफंड में देरी, या एक्स्ट्रा टैक्स और पेनल्टी जैसी दिक्कतों में डाल सकती है.

गलत ITR फॉर्म 

ITR फाइल करते समय, सबसे पहले सही फॉर्म चुनना बहुत ज़रूरी है. हर टैक्सपेयर के लिए उनकी इनकम और प्रोफेशन के आधार पर अलग-अलग ITR फॉर्म तय किए गए हैं. उदाहरण के लिए, ITR-1 सैलरी पाने वाले एम्प्लॉई और जिनकी इनकम लिमिटेड है, उनके लिए है, जबकि ITR-3 उन लोगों के लिए है जो बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम कमाते हैं. अगर कोई व्यक्ति अपनी इनकम के हिसाब से गलत फ़ॉर्म भरता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके रिटर्न को डिफेक्टिव घोषित कर सकता है. ऐसे में, टैक्सपेयर को नोटिस मिल सकता है और उसे सही रिटर्न दोबारा भरना पड़ सकता है.

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असेसमेंट ईयर की जानकारी 

कभी-कभी, जल्दबाजी में, टैक्सपेयर फाइनेंशियल ईयर (FY) को असेसमेंट ईयर (AY) से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सही असेसमेंट ईयर 2026-27 है. रिटर्न में गलत असेसमेंट ईयर चुनने से रिटर्न प्रोसेसिंग में दिक्कतें आ सकती हैं. इसके अलावा, गलत साल चुनने से टैक्स रिकॉर्ड में गलतियां हो सकती हैं, जिन्हें बाद में क्लियर करने की ज़रूरत पड़ सकती है. इसलिए, रिटर्न जमा करने से पहले यह जानकारी ज़रूर चेक कर लें.

पर्सनल डिटेल्स 

ITR फ़ॉर्म में नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, PAN नंबर और जन्मतिथि जैसी पर्सनल जानकारी सही से भरना बहुत ज़रूरी है. यह जानकारी PAN डेटाबेस में रिकॉर्ड की गई डिटेल्स से मैच होनी चाहिए. जानकारी में कोई भी गड़बड़ी रिटर्न प्रोसेसिंग पर असर डाल सकती है. जिन टैक्सपेयर्स को रिफंड मिल रहा है, उन्हें बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड जैसी जानकारी भी ध्यान से डालनी चाहिए. गलत बैंक डिटेल्स की वजह से रिफंड में देरी हो सकती है या वह वापस आ सकता है.

इनकम के सभी सोर्स 

कई टैक्सपेयर्स सिर्फ सैलरी इनकम बताते हैं और दूसरे सोर्स से होने वाली इनकम बताना भूल जाते हैं. यह सबसे आम और गंभीर गलतियों में से एक है. सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज, फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज, रेंटल इनकम, शेयर या म्यूचुअल फंड से कैपिटल गेन और इनकम के दूसरे सभी सोर्स बताना ज़रूरी है. भले ही कुछ इनकम टैक्स-फ्री हो, फिर भी उसे रिटर्न में बताना होगा. इनकम छिपाने से डिपार्टमेंट के डेटा से मैच न होने पर नोटिस मिलने का चांस बढ़ जाता है.

फॉर्मेट पर दें ध्यान

ITR फॉर्म में जानकारी एक तय फॉर्मेट में ही भरनी चाहिए. तारीख, बैंक डिटेल्स, इनकम के आंकड़े और दूसरी डिटेल्स गलत भरने से रिटर्न में गलतियां हो सकती हैं. जैसे, तारीख हमेशा DD/MM/YYYY फॉर्मेट में ही भरनी चाहिए. इसी तरह, दूसरे कॉलम भी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से भरने चाहिए. रिटर्न सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को दोबारा चेक कर लेना सबसे अच्छा है.

Tags: ITR
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