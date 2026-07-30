ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी राहत! बढ़ गई आखिरी तारीख, जानें अब कब तक भर सकते हैं रिटर्न और किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा

ITR Filing Last Date 2026: असेसमेंट ईयर 2026-27 (FY 2025–26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन तेजी से नजदीक आ रही है. इसलिए लाखों टैक्सपेयर्स पेनल्टी, ब्याज और कंप्लायंस नोटिस से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना रिटर्न भरने की कोशिश कर रहे हैं.

यह डेडलाइन उन रेजिडेंट व्यक्तियों पर लागू होती है जो ITR-1 (सहज) और ITR-2 भरते हैं और जिन्हें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है. ऐसे टैक्सपेयर्स में मुख्य रूप से सैलरी पाने वाले कर्मचारी, पेंशनभोगी और छात्र शामिल होते हैं जिनकी आय घर की प्रॉपर्टी, ब्याज, डिविडेंड, कैपिटल गेन्स या अन्य स्रोतों से होती है.

ITR फाइल करने की समय-सीमा क्या है?

ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की समय-सीमा 31 जुलाई 2026 है. टैक्सपेयर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फ़ाइलिंग पोर्टल के साथ-साथ उन फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म के जरिए भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं जो पैसे लेकर ITR फाइल करने की सुविधा देते हैं.

हालांकि 31 जुलाई की समय-सीमा हर टैक्सपेयर पर लागू नहीं होती है. जो लोग बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करते हैं और ITR-3 फाइल कर रहे हैं या जो ITR-4 (सुगम) के तहत प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चुन रहे हैं उनके लिए अलग-अलग समय-सीमाएं लागू होती हैं. ऐसे टैक्सपेयर को अपना रिटर्न कब फाइल करना चाहिए इसकी जानकारी नीचे दी गई है:

31 अगस्त 2026: फ्रीलांसिंग या बिजनेस से होने वाली आय (जिसके लिए टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है).



31 अक्टूबर 2026: बिजनेस या प्रोफेशनल आय (जिसके लिए टैक्स ऑडिट की जरूरत है).

पिछले पांच सालों में ITR की डेडलाइन में बढ़ोतरी

AY 2021-22: ITR फाइल करने की डेडलाइन (बिना ऑडिट वाले मामलों के लिए) शुरू में 31 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई थी. बाद में इसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया. ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन पहले 31 अक्टूबर 2021 और बाद में 15 जनवरी 2022 तक बढ़ाई गई थी.

AY 2022-23: ITR फाइल करने की डेडलाइन (जहां ऑडिट जरूरी है) 7 नवंबर 2022 तक बढ़ाई गई थी. ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2022 कर दी गई थी.

AY 2023-24: कोई डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई.

AY 2024-25: ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2024 से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2024 कर दी गई थी. जिन टैक्सपेयर्स को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी थी उनके लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई थी. देर से रिटर्न (belated return) फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी गई थी.