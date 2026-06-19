ITR Filing Last Date 2026: टैक्स भरने की आखिरी तारीख याद है? डेडलाइन मिस कर दिया तो जुर्माना भरने में खाली हो जाएगी पूरी जेब

ITR Filing Last Date 2026: फाइनेंशियल ईयर 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का सीजन शुरू हो गया है. एम्प्लॉई से लेकर बिजनेसमैन तक, सभी के लिए तय समय में अपना रिटर्न फाइल करना जरूरी है. अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं, तो आपको न सिर्फ 5,000 रुपये तक की भारी लेट फीस देनी पड़ सकती है, बल्कि आपका टैक्स रिफंड भी लेट हो जाएगा. इस बार टैक्स डिपार्टमेंट ने नियमों में एक अहम बदलाव भी किया है, जिससे कुछ टैक्सपेयर्स को राहत मिली है.

आपकी कैटेगरी के हिसाब से आखिरी तारीख क्या है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग डेडलाइन तय की हैं. आम सैलरी पाने वाले लोगों और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) जिन्हें ITR-1 या ITR-2 फाइल करना है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है. वहीं, इस साल एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. बिज़नेस प्रोफ़ेशन से जुड़े टैक्सपेयर्स जो ITR-3 या ITR-4 (जिनके लिए ऑडिट ज़रूरी नहीं है) फ़ाइल करते हैं, उन्हें अब 31 अगस्त, 2026 तक का समय दिया गया है. पहले यह तारीख भी जुलाई होती थी.

इसके अलावा, जिन अकाउंट्स का ऑडिट होना ज़रूरी है, उन्हें 31 अक्टूबर, 2026 तक एक्सटेंशन मिल गया है. ट्रांसफ़र प्राइसिंग नियमों के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए डेडलाइन 30 नवंबर 2026 है. अगर किसी वजह से आप ड्यू डेट तक अपना रिटर्न फ़ाइल नहीं कर पाते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2026 तक ‘बिलड रिटर्न’ जमा कर सकते हैं. रिटर्न में किसी भी गलती को ठीक करने के लिए ‘रिवाइज़्ड रिटर्न’ फ़ाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2027 तय की गई है.

डेडलाइन मिस होने पर क्या होगा?

लास्ट डेट निकल जाने के बाद भी आपको 31 दिसंबर, 2026 तक अपना टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इसका फ़ाइनेंशियल नुकसान सीधे आपकी जेब पर पड़ता है. सबसे बड़ा झटका सेक्शन 234F के तहत लगने वाली लेट फ़ाइलिंग फ़ीस है. अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से ज़्यादा है, तो आपको 5,000 रुपये तक का फाइन देना होगा. वहीं, 5 लाख रुपये तक की इनकम वालों पर ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये की पेनल्टी लगती है.

ध्यान रखें, यह फीस तब भी देनी होगी, जब तय समय के अंदर बिलेटेड रिटर्न फाइल किया गया हो. साथ ही, अगर आपका कोई टैक्स बकाया है, तो ब्याज भी अलग से जोड़ा जाएगा. आप शेयर मार्केट या बिजनेस में हुए नुकसान को अगले सालों के लिए ‘कैरी फॉरवर्ड’ नहीं कर पाएंगे. इस वजह से टैक्स रिफंड मिलने में देरी भी एक बड़ी समस्या बन सकती है.