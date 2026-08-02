ITR फाइलिंग की डेडलाइन हुई खत्म! एक्सटेंशन पर नहीं आया कोई अपडेट, रिटर्न नहीं भर पाए तो तुरंत जान लें आगे क्या करना होगा

ITR Filing 2026: ITR-1 और ITR-2 फाइल करने की समय-सीमा 31 जुलाई को खत्म हो गई. हालांकि बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करने वाले लोगों या संस्थाओं के लिए फाइलिंग की सुविधा अभी भी खुली है. जिन मामलों में ऑडिट की ज़रूरत नहीं है उनके लिए समय-सीमा 31 अगस्त 2026 है जबकि जिन लोगों के अकाउंट्स का ऑडिट होना जरूरी है उन्हें 31 अक्टूबर 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

31 जुलाई की समय-सीमा चूकने पर हालात के हिसाब से आर्थिक और कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि देर से फाइल करने पर लगने वाली फीस और बकाया टैक्स पेमेंट पर ब्याज. जल्दी फाइल करना ज़्यादा सुरक्षित विकल्प है क्योंकि ज़्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक और सिस्टम से जुड़ी दिक्कतों की वजह से सबमिशन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है.

क्या इस साल ITR फाइल करने की समय-सीमा बढ़ाई गई है?

नहीं! इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई की समय-सीमा बढ़ाने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. ई-फाइलिंग पोर्टल बिना किसी बड़ी रुकावट के काम कर रहा है इसलिए समय-सीमा में किसी बदलाव का कोई संकेत नहीं है.

क्या आप 31 जुलाई के बाद अपना ITR फाइल कर सकते हैं?

हां! तय तारीख के बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है लेकिन इसे बिलेटेड रिटर्न (देरी से भरा गया रिटर्न) माना जाएगा. इसके लिए लेट फाइलिंग फीस लग सकती है और इनकम टैक्स एक्ट के तहत दूसरे नतीजे भी हो सकते हैं. टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी कैटेगरी के लिए लागू डेडलाइन जरूर चेक कर लें.

जो टैक्सपेयर्स तय समय-सीमा तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं उन्हें लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ सकती है. जिनकी कुल इनकम ₹5 लाख तक है उन्हें ₹1,000 देने होंगे, जबकि ₹5 लाख से ज्यादा कमाने वाले लोगों को ₹5,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है.

सरकार उन सैलरीड टैक्सपेयर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है जो 31 दिसंबर 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं. मौजूदा टैक्स कानूनों के तहत इस अपराध के लिए कम से कम छह महीने से लेकर ज्यादा से ज्यादा दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है. हर मामले में लेट फाइलिंग पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है. आम तौर पर ऐसी कार्रवाई तभी शुरू की जाती है जब टैक्स चोरी की रकम ₹10,000 से ज्यादा हो.

देरी से ITR फाइल करने पर किसे 1% मासिक ब्याज देना पड़ सकता है?

देरी से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने पर सेक्शन 234A के तहत ब्याज लगाया जा सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार बकाया टैक्स की रकम पर 1% प्रति माह या महीने के किसी भी हिस्से के लिए की दर से ब्याज लिया जाता है. यह ब्याज ड्यू डेट (तय तारीख) के अगले दिन से शुरू होता है और रिटर्न फाइल होने तक लगता रहता है.