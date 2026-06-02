अब खुद भरें ITR! ये 3 AI टूल्स बचाएंगे CA की फीस और आपका समय

ITR Filing 2026: जून का महीना शुरू हो चुका है, और वेतनभोगी पेशेवरों के बीच इनकम टैक्स फाइलिंग को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं. फिलहाल कुछ लोग ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की तलाश में हैं जो उनकी ITR को कम खर्च में फाइल कर सके. अगर आपको अभी तक ऐसा कोई CA नहीं मिला है तो चिंता न करें. हम आपके लिए ITR फाइल करने का एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं जिसमें आपको किसी CA की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने घर बैठे-बैठे ही अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

CA के बिना ITR कैसे फाइल करें?

अगर आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) खुद फाइल कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ले सकते हैं. आपको तीन ऐसे शानदार AI टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके टैक्स-फाइलिंग के प्रोसेस को काफी आसान बना देंगे. अभी भारतीय बाजार में कई ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिन्होंने अपने सिस्टम में एडवांस्ड AI और मशीन लर्निंग को शामिल किया है. इनमें से तीन सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद टूल्स की लिस्ट नीचे दी गई है.

3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल

1. ClearTax AI – यह AI टूल ITR फाइलिंग, TDS और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी जानकारी देता है, और टैक्स से जुड़े सवालों में मदद करता है.

2. Tax2win – यह प्लेटफॉर्म ITR फाइल करने में मदद करता है और चैटबॉट के जरिए सवालों के जवाब देकर टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान बनाता है.

3. Quicko – यह एक स्मार्ट टैक्स फाइलिंग टूल है जो Zerodha और Groww जैसे प्लेटफॉर्म्स से डेटा लेकर ITR फाइलिंग और टैक्स कैलकुलेशन को आसान बनाता है.

AI का इस्तेमाल करके ITR फाइल करने के मुख्य फायदे

इसका सबसे बड़ा फायदा आपके वॉलेट को होता है. आप CA की भारी फीस बचाते हैं.

दूसरा फायदा AI टूल्स की मदद से आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

तीसरा फायदा इंसानों से कैलकुलेशन में गलतियां होने की संभावना रहती है, लेकिन AI से नहीं.

इन सभी प्लेटफ़ॉर्म में बैंक-लेवल की सिक्योरिटी होती है, जिससे यह पक्का होता है कि आपका PAN नंबर, सैलरी डिटेल्स और बैंक अकाउंट की जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहे.