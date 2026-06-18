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फॉर्म 16 से ITR दाखिल करने जा रहे हैं? भूलकर भी न करें ये चूक, वरना रुक जाएगा रिफंड; टैक्स डिपार्टमेंट भेज देगा नोटिस

ITR Filing 2026: Form 16 ईमेल पर आते ही ITR फाइल करने की जल्दबाजी न करें. इसमें छिपी एक छोटी सी भूल भी आपका रिफंड अटका सकती है. दाखिल करने से पहले जांचें ये जरूरी चीजें.

By: Shivani Singh | Published: June 18, 2026 12:38:55 PM IST

फॉर्म 16 से ITR दाखिल करने जा रहे हैं? भूलकर भी न करें ये चूक, वरना रुक जाएगा रिफंड(Image-AI)
फॉर्म 16 से ITR दाखिल करने जा रहे हैं? भूलकर भी न करें ये चूक, वरना रुक जाएगा रिफंड(Image-AI)


जून का महीना आते ही नौकरीपेशा लोगों के दिलों की धड़कनें थोड़ी तेज होने लगती हैं. ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप्स से लेकर लंच टेबल तक, हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा होता है. ‘भाई, तुम्हारा फॉर्म 16 आ गया क्या?’ हफ्तों के इंतजार के बाद जब आखिरकार यह मेल पर आता है, तो लगता है कि बस अब फटाफट ITR फाइल करें और इस सालाना सिरदर्दी से मुक्ति पाएं. कई लोग तो रिफंड के चक्कर में तुरंत लॉग-इन करने लगते हैं.

लेकिन रुकिए! यहीं पर हम अक्सर एक बड़ी चूक कर बैठते हैं.

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फॉर्म 16 सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपके सालभर की मेहनत की कमाई का सबसे बड़ा गवाह है. इसमें छिपी एक छोटी सी मानवीय भूल आपके टैक्स रिफंड को अटका सकती है या फिर सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आपके दरवाजे पर ला सकती है. तो फिर इस उलझन से कैसे बचें और फॉर्म 16 मिलते ही सबसे पहले किन बारीकियों पर नजर दौड़ानी जरूरी है? आइए जानते हैं…

फॉर्म 16 क्या है?

फॉर्म 16 एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी अपने कर्मचारियों को जारी करती है. इसमें साल के दौरान मिली सैलरी, काटा गया TDS, ली गई छूट और कटौती, और जमा किए गए टैक्स जैसी कई जानकारियाँ दर्ज होती हैं.

फॉर्म 16 मिलने पर सबसे पहले क्या करें?

फॉर्म 16 मिलने पर, आपको सबसे पहले अपना नाम, PAN, कंपनी का नाम, TAN, फाइनेंशियल ईयर (FY) और असेसमेंट ईयर (AY) जैसी जानकारी वेरिफाई करनी चाहिए. इन जानकारियों में कोई भी गलती होने पर ITR भरते समय दिक्कतें आ सकती हैं.

फॉर्म 16 के दो हिस्से होते हैं

फॉर्म 16 में दो हिस्से होते हैं: पार्ट A और पार्ट B. सबसे पहले, आपको TDS सर्टिफिकेट पर लिखे अपने PAN की जाँच करनी चाहिए। इसके बाद, कंपनी द्वारा काटे गए टैक्स की समीक्षा करें. हालाँकि कंपनी हर महीने TDS काटती है, लेकिन फॉर्म 16 में यह जानकारी तिमाही आधार पर दिखाई जाती है. आपको फॉर्म 26AS की भी ध्यान से जाँच करनी चाहिए. इस फॉर्म में इनकम के अलग-अलग स्रोतों पर काटे गए टैक्स और आपके PAN के अगेंस्ट उनके जमा होने की जानकारी होती है. इसमें सैलरी से होने वाली इनकम, ब्याज से होने वाली इनकम और म्यूचुअल फंड या कंपनियों से मिले डिविडेंड पर लगने वाला टैक्स शामिल होता है.

फॉर्म 16 के पार्ट B में दी गई जानकारी

फॉर्म 16 के पार्ट B में कंपनी से मिली सैलरी की जानकारी होती है. इसमें ग्रॉस इनकम, अलाउंस और सेक्शन 80C और 80D के तहत मिलने वाली कटौती शामिल होती है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपने नई इनकम टैक्स व्यवस्था (रिजीम) चुनी है, तो आप टैक्स-फ्री अलाउंस और कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे. फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, कंपनी कर्मचारियों से उस साल के लिए टैक्स-बचाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में किए जाने वाले निवेश के बारे में जानकारी मांगती है. इसके बाद, अगर कैलकुलेशन के आधार पर आपकी सैलरी इनकम पर टैक्स देना बनता है, तो कंपनी हर महीने टैक्स काटना शुरू कर देती है. बाद में, जनवरी में, वे असल में किए गए इन्वेस्टमेंट का सबूत मांगते हैं.

सैलरी और TDS का मिलान करें

फॉर्म 16 में दिखाई गई सैलरी की जानकारी को अपनी हर महीने की सैलरी स्लिप और बैंक अकाउंट में जमा हुई सैलरी से मिलाकर देखें. सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस या दूसरे पेमेंट में कभी-कभी गलतियां हो सकती हैं. सैलरी और TDS के आंकड़ों में अंतर होने पर ITR फाइल करते समय दिक्कतें आ सकती हैं.

कटौती और छूट की जांच करें

फॉर्म 16 में सेक्शन 80C और 80D के तहत कटौती(डिडक्शन), साथ ही HRA, LTA और टैक्स में मिलने वाली दूसरी छूट(एग्जम्पशन) की जानकारी होती है. टैक्सपेयर्स को यह पक्का करना चाहिए कि उन्होंने जिन इन्वेस्टमेंट और खर्चों की जानकारी दी है, उन्हें सही तरीके से रिकॉर्ड किया गया है. अगर कोई कटौती छूट गई है, तो ITR फाइल करते समय उसके लिए अलग से क्लेम किया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों.

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