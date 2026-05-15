ITR Filing 2026: टैक्स फाइलिंग हुई शुरू, ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी; जानें कैसे फाइल करें ऑनलाइन

ITR Filing 2026: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस आज से शुरू हो गया है. डिपार्टमेंट ने AY 2026-27 (FY 2025-26) के लिए ITR-1 और ITR-4 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज़ जारी की हैं. एलिजिबल टैक्सपेयर्स अब ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल से यूटिलिटी डाउनलोड करके FY 2025-26 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू कर सकते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करके यह जानकारी दी. इसमें लिखा था, “टैक्सपेयर्स ध्यान दें! AY 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी और ऑनलाइन फाइलिंग लॉन्च कर दी गई है और अब यह टैक्सपेयर्स के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है.”

एक्सेल यूटिलिटी क्या है?

एक्सेल यूटिलिटी एक खास तौर पर डिज़ाइन की गई एक्सेल शीट है जो ऑफलाइन मुश्किल कामों को आसान बनाने और करने में मदद करती है. इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ITR फाइलिंग के लिए करता है, जिससे टैक्सपेयर्स बिना इंटरनेट कनेक्शन के डेटा डाल सकते हैं, उसे वैलिडेट कर सकते हैं और फिर उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं.

ITR-1 (सहज)

ITR-1 (सहज) में एक बड़ा बदलाव उन टैक्सपेयर्स से जुड़ा है जिनके पास दो घर हैं. अब इसका इस्तेमाल दो घरों से होने वाली इनकम की रिपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है, जबकि पहले यह लिमिट एक घर तक थी. इससे कई टैक्सपेयर्स के लिए फाइलिंग आसान होने की उम्मीद है.

₹50 लाख तक की कुल इनकम वाले रेजिडेंट टैक्सपेयर्स अपना रिटर्न फाइल करते समय ITR-1 या सहज में से कोई एक चुन सकते हैं. इस फॉर्म में सैलरी, पेंशन, दो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट इनकम और खेती से होने वाली इनकम से लिमिटेड इनकम शामिल है. यह उन लोगों के लिए भी उपलब्ध है जो सेक्शन 112A के तहत ₹1.25 लाख तक के लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन की घोषणा करते हैं.

ITR-4 सुगम फॉर्म

सुगम फॉर्म को ऑफिशियली ITR-4 के नाम से जाना जाता है. यह उन रेजिडेंट टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है, जिनमें लोग, HUF, और LLP, और दूसरी फर्म शामिल हैं, जिनकी सालाना इनकम ₹50 लाख तक है. यह उन लोगों के लिए है जो सेक्शन 44AD, 44ADA, और 44AE के अनुमानित टैक्स प्रावधानों के तहत फाइल करते हैं, और सेक्शन 112A के तहत ₹1.25 लाख तक के खास लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन की रिपोर्टिंग की भी अनुमति देता है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट (CBDT) ने पहले असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR फॉर्म जारी किए थे, जिसमें कई नए रिपोर्टिंग नियम लागू किए गए थे. मुख्य बदलावों में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन, शेयर बायबैक से होने वाले नुकसान और कुछ ट्रेडिंग गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए नई ज़रूरतें शामिल हैं.

ITR क्या है?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), जिसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भी कहा जाता है, टैक्सपेयर की इनकम और डिडक्शन की एक फॉर्मल घोषणा है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा की जाती है. रिटर्न आमतौर पर हर साल 31 जुलाई तक फाइल किए जाते हैं. अभी, सात ITR फॉर्म उपलब्ध हैं. लागू फॉर्म टैक्सपेयर की इनकम प्रोफ़ाइल और कैटेगरी पर निर्भर करता है.

AY 2026-2027 के लिए ITR 1 फ़ॉर्म कौन फ़ाइल कर सकता है?

जो लोग यहाँ रहते हैं और जिनकी सैलरी, दो प्रॉपर्टी, ब्याज़ और दूसरे सोर्स से कुल 50 लाख रुपये तक की इनकम होती है; सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन; और 5,000 रुपये तक की खेती से होने वाली इनकम होती है, वे ITR 1 फ़ाइल कर सकते हैं।

AY 2026-2027 के लिए ITR 4 फ़ॉर्म कौन फ़ाइल कर सकता है?

जिन लोगों, HUF और फ़र्म (LLP को छोड़कर) यहाँ रहते हैं और जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है और जिनकी बिज़नेस और प्रोफ़ेशन से इनकम सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत कैलकुलेट होती है, और जिन्हें सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन होता है, वे ITR 1 फ़ाइल कर सकते हैं।

ITR एक्सेल यूटिलिटी फ़ॉर्म कैसे फ़ाइल करें

ये ITR फ़ॉर्म एडिट करने लायक फ़ॉर्म हैं जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। लोग इन फ़ॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं और फिर इन्हें ई-फ़ाइलिंग इनकम टैक्स वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। ये फ़ॉर्म Excel और JSON (JavaScript Object Notation) फ़ॉर्मेट में उपलब्ध हैं।

FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 डाउनलोड करने के स्टेप्स

ITR 1 और 4 के लिए Excel यूटिलिटी फ़ॉर्म एडिट करने लायक टूल हैं जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, ऑफ़लाइन भरा जा सकता है और इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। ITR-1 और ITR-4 फ़ॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप ये कुछ स्टेप्स फ़ॉलो कर सकते हैं

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फ़ाइलिंग पोर्टल पर जाएँ

स्टेप 2: लागू ITR फ़ॉर्म (Excel वर्शन) डाउनलोड करें

स्टेप 3: अपनी इनकम प्रोफ़ाइल के अनुसार डिटेल्स भरें

स्टेप 4: फ़ॉर्म को वैलिडेट करें और XML या JSON फ़ाइल जेनरेट करें

स्टेप 5: फ़ाइलिंग प्रोसेस पूरा करने के लिए इसे पोर्टल पर अपलोड करें