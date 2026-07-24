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ITR Deadline Extension 2026: ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी राहत! इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी, जानें नई आखिरी तारीख

ITR Deadline Extension 2026: ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने वाले नौकरीपेशा लोगों की अंतिम तारीख अब भी 31 जुलाई ही है. लेकिन 1 अगस्त की नई आखिरी तारीख सिर्फ ITR-3 और ITR-4 भरने वालों के लिए है.

By: Preeti Rajput | Published: July 24, 2026 11:41:04 AM IST

ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी राहत!
ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी राहत!


ITR Deadline Extension 2026: आप आपकी भी हर महीने सैलरी आती है. तो आप ये सोच कर खुश हो रहे होंगे कि ITR भरने की लास्ट डेट 31 अगस्त है. हालांकि, ये राहत हर टैक्स भरने वालों के लिए नहीं है. अगर आप आप सोच रहे हैं कि एक महीने का ज्यादा समय पाने के लिए  ITR-3 या ITR-4 भरने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो ऐसा करना आपके लिए भारी पड़ सकता है. अगर आप गलत  ITR फॉर्म चुन रहे हैं कि आपका रिटर्न डिफेक्टिव हो सकता 

कब तक भर सकते हैं ITR? 

ITR-3 और ITR-4 भरने वालों के लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख है. लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपकों ITR-1 या ITR-2 भरना होगा, जो आप केवल 31 जुलाई के भर सकते हैं. 

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क्यों है डेडलाइन में इतना फर्क?

बता दें कि, इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि अलग-अलग ITR फॉर्म के लिए तारीख भी अलग तय की गई है.

  • ITR-1 और ITR-2 – 31 जुलाई
  • ITR-3 और ITR-4 (नॉन-ऑडिट मामले) – 31 अगस्त 

कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए?

आईटीआर-1 कैसे प्राप्त करें?

अगर आपके पास नौकरी है, पेंशन है, और आपकी सालाना इनकम उस लिमिट के अंदर है. अगर आपकी इनकम सैलरी, घर और दूसरे सोर्स से है, तो आप ITR-1 फाइल कर सकते हैं.

ITR-2 कैसे लें?

अगर आपकी इनकम प्रॉपर्टी बेचने से कैपिटल गेन, दो या उससे ज़्यादा घरों से इनकम, विदेश में प्रॉपर्टी, विदेश से इनकम है, टोटल सालाना इनकम 50 लाख रुपये से ज़्यादा है और आपकी प्रोफेशनल इनकम प्रोफेशन से नहीं है, तो आपके लिए ITR-2 बचा है.

ITR-3 कैसे फाइल करें?

फ्रीलांसर, डॉक्टर, वकील, CA, कंसल्टेंट, कमीशन एजेंट हैं और प्रोफेशनल प्रोफेशन से कमाते हैं, तो ITR-3 फाइल करना पड़ सकता है.

ITR-4 (आसान) कैसे फाइल करें?

अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम के तहत टैक्स देते हैं, तो आप ITR-4 (SUGAM) फाइल कर सकते हैं. 

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Tags: itr deadline extension
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