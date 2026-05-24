क्या आपका फोन भी हो जाता है बार-बार गर्म? जरूर अपनाएं ये आसान ट्रिक्स, नहीं होगी Overheating की समस्या

how to solve overheating problem: गर्मी का मौसम न केवल इंसानों के लिए बल्कि, वाहनों और स्मार्टफोन्स के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है. जैसे-जैसे तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचता है, वैसे-वैसे लोगों के मोबाइल फोन तेजी से गर्म होने लगते हैं, जोकि सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं माना जाता है. कई बार फोन इतना गर्म हो जाता है कि हाथ में पकड़ना तक मुश्किल लगने लगता है. ऐसे में आपको कुछ आसान तरीकों से आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं. फोन बार-बार गर्म हो जाने से कई बार बैटरी जल्दी खत्म होने की समस्या होती है तो कभी फोन हैंग होने लग जाता है.

यह स्थिति आपके लिए कई बार रुकावट पैदा कर सकती है. ऐसे में आप यूटिलिटी फीचर्स ऑन करके आसानी से फोन को कूल कर सकते हैं. इस लेख के माध्यम से हम आपको फोन को कूल करने के कुछ आसान तरीकों के बारे में बताने वाले हैं.

ऑन करें Utility Tools?

Utility Tools का फीचर ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन में iManager का ऐप खोलना है. इसके बाद आपको Utility Tools सेक्शन में जाना होगा. अब आपको Phone Cooling के ऑप्शन पर जाना होगा. टैप करते ही सिस्टम उन ऐप्स और प्रोसेस को पहचानने लगता है, वह भी ऐसे ऐप्स पर, जो फोन पर ज्यादा लोड डाल रहे होते हैं. फीचर को ऑन करते ही फोन का तापमान धीरे-धीरे कम होने लगता है. ऐसा करने से काफी हद तक फोन के तापमान को कम किया जा सकता है.

कैसे कूल कर सकते हैं फोन?

अपने स्मार्टफोन को हीट होने से बचाने या हीटिंग को कम करने के लिए आपको स्मार्टफोन को पंखें के नीचे या फिर कूलर के सामने रख देना चाहिए. इससे तापमान सामान्य रहता है. फोन के ब्लूटूथ को बंद कर देना भी काफी हद तक फोन की हीटिंग को कम करने में मदद करता है. इसके साथ ही साथ अगर आपका फोन ज्यादा हीट हो रहा है तो ऐसे में आपको फोन को स्विच ऑफ भी करके रख सकते हैं.