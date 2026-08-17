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50 हजार की सैलरी में घर खरीदना सही या किराए पर रहना? होम लोन लेने से पहले समझें ये पैसे बचाने वाली आसान कैलकुलेशन

घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट, होम लोन, EMI, रजिस्ट्रेशन से लेकर मेंटेनेंस का एक बोझ कई सालों तक चलता है. वहीं, दूसरी तरफ किराए पर रहने में हर महीने किराया देना पड़ता है, लेकिन बड़ी रकम एक साथ नहीं लगानी पड़ती है.

By: Kunal Mishra | Published: August 17, 2026 1:23:18 PM IST

50 हजार की सैलरी में घर खरीदना सही या किराए पर रहना? होम लोन लेने से पहले समझें ये पैसे बचाने वाली आसान कैलकुलेशन


Home Buying Tips: आज के समय में अपना घर खरीदना लगभग हर नौकरीपेशा व्यक्ति बड़ा सपना होता है. खासकर ऐसा तब होता है जब हर महीने आने वाली सैलरी में से कुछ हिस्सा आपको किराए के रूप में देना पड़ता है. ऐसे में यह विचार जरूर आता है कि किराया देने से अच्चा क्यों न अपना घर ले लिया जाए. हालांकि, यह एक अच्छा फाइनेंशियल डीसीजन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी चाहिए.
घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट, होम लोन, EMI, रजिस्ट्रेशन से लेकर मेंटेनेंस का एक बोझ कई सालों तक चलता है. वहीं, दूसरी तरफ किराए पर रहने में हर महीने किराया देना पड़ता है, लेकिन बड़ी रकम एक साथ नहीं लगानी पड़ती है. 

अपना घर लें या किराए पर रहना सही? 

मन में यह ख्याल जरूर ता है कि अगर आपकी सैलरी 50 हजार रुपये प्रति महीने की है तो ऐसे में आपको घर लेना चाहिए या फिर किराए पर ही रहना चाहिए. अगर आप 50 हजार रुपये कमाते हैं तो ऐसे में घर लेने के लिए पहले आपको कुछ लाख रुपये का लोन लेना होगा. इसके अलावा आपको लंबे समय तक लोन पर ब्याज भी चुकाना होगा. ऐसा करने पर आपका मंथली बजट गड़बड़ भी हो सकता है. क्योंकि, अगर आप घर ले रहे हैं तो कम से कम 40 से 50 लाख रुपये चुकाने होंगे. वहीं, 50 हजार की सैलरी में आपको 50 लाख का घर लेना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है. 

क्या करना रहेगा सही?

अगर आप अभी भी घर लेने को लेकर कंफ्यूज हैं तो ऐसे में आपको फिलहाल रेंट पर रहना चाहिए. सबसे पहले आपको थोड़ा फाइनेंशिल स्टेबल होना चाहिए, जिसके बाद होम लोन लेने पर विचार करना चाहिए. आपको अपनी सैलरी बढ़वानी चाहिए या और बेहतर जॉब की तलाश करना चाहिए, जिससे आप कम समय में ज्यादा पैसों की बचत कर पाएं.

Tags: Home Buying Tips
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