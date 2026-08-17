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Money Saving Tips: 50 हजार की सैलरी में कार खरीदें या मेट्रो से करें सफर करना होगी समझदारी? समझें पैसे बचाने वाली आसान कैलकुलेशन

ऐसा सवाल अक्सर कई लोगों के मन में आता है. हालांकि, कार को केवल खरीदने तक ही सीमित नहीं होता है. इसके अलावा भी कार पर कई तरह के खर्चे होते हैं. क्या इस सैलरी में नई कार लेना सही है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना एक समझदारी का फैसला रहेगा.

By: Kunal Mishra | Published: August 17, 2026 5:24:30 PM IST

Money Saving Tips: 50 हजार की सैलरी में कार खरीदें या मेट्रो से करें सफर करना होगी समझदारी? समझें पैसे बचाने वाली आसान कैलकुलेशन


Money Saving Tips: कार लेना आज के समय में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है. अगर आप नौकरीपेशा वाले हैं तो आसानी से लोन लेकर कार खरीद सकते हैं. हालांकि, हर नौकरी करने वाला इंसान कार नहीं ले सकता है क्योंकि, अन्य ईएमआई और घर के खर्चे कई बार इंसान को उभरने नहीं देते हैं. लेकिन, अगर आपकी सैलरी 50 हजार रुपये हो तो ऐसे में क्या कार लेना एक सही ऑप्शन माना जाता है?
ऐसा सवाल अक्सर कई लोगों के मन में आता है. हालांकि, कार को केवल खरीदने तक ही सीमित नहीं होता है. इसके अलावा भी कार पर कई तरह के खर्चे होते हैं. क्या इस सैलरी में नई कार लेना सही है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना एक समझदारी का फैसला रहेगा. 

50 हजार की सैलरी में कार लें या नहीं?

अगर आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि 50 हजार रुपये की सैलरी होने पर आपको कार लेनी चाहिए या नहीं. तो ऐसे में आपको पहले अपनी सैलरी को थोड़ा और बढ़ाने की जरूरत है. सैलरी बढ़वाकर आप कुछ पैसे और जमा कर सकते हैं, जिससे खुद को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं. दरअसल, कार एक डिप्रिशिएटिंग चीज है, जिसपर ज्यादा पैसा खर्च करना सही नहीं रहेगा. 50 हजार की सैलरी में अगर आप कोई 8 से 9 लाख की भी कार लेते हैं तो ऐसे में आपको 15 से 20 हजार रुपये की ईएमआई हर महीने चुकानी होगी. इससे आपकी सैलरी का 30 से 40 फीसदी पैसा केवल यहीं लग जाएगा. 

क्या करना रहेगा सही? 

समझदारी भरा फैसला यह रहेगा कि कुछ समय आपको मेट्रो या अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना चाहिए. इससे आपके पैसे बचेंगे और आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा. हालांकि, आप चाहें तो कोई पुरानी कार शौक पूरा करने के लिए ले सकते हैं. मेट्रो में आप अपने खर्च को 3 से 4 हजार रुपये में भी आसानी से निपटा सकेंगे, जोकि कार के खर्च के मुकाबले काफी कम होता है.

Tags: Money Saving Tips
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