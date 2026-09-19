IRCTC Tour Package: धर्मशाला-मैक्लोडगंज और अमृतसर घूमने का शानदार मौका, 6 रात-7 दिन का एयर टूर पैकेज मात्र इतने हजार में

IRCTC Tour Package: अगर आप हिमाचल और पंजाब घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके काफी काम की हो सकती है. हिमाचल के धर्मशाला-खज्जियार के साथ-साथ मैक्लोडगंज घूमने का एक शानदार मौका मिल रहा है, जिसमें आपको सारी सुविधाएं और एक लग्जरी स्टे दिया जाएगा. जी हां, अगर आप यहां घूमना चाहते हैं तो ऐसे में IRCTC Tour Package ले सकते हैं. IRCTC यूजर्स को यह यात्रा 25 सितंबर 2026 से लेकर 1 अक्टूबर 2026 के बीच करा रहा है.

इस यात्रा की शुरुआत लखनऊ से होगी और हिमाचल में सफर को विराम मिलेगा. इस टूर पैकेज में आपको हिमाचल की कुछ मशहूर जगहों पर घुमाया जाएगा. खास बात यह है कि इस टूर को लेने वाले लोगों को अमृतसर की भी सैर कराई जाएगी. चलिए विस्तार से जानते हैं पैकेज के बारे में.

क्या होंगी सुविधाएं और कितना होगा किराया?

इस टूर पैकेज में होटल में ठहरने के साथ नाश्ता और रात का खाना तक यात्रियों को दिया जाएगा. इसके साथ ही IRCTC Tour Package के तहत यात्रियों को टूर एस्कॉर्ट देने के साथ हवाई यात्रा की सुविधा दी जाएगी और अच्छे होटल में भी स्टे कराया जाएगा. स्थानीय यात्राओं के लिए एसी ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी दी जाएगी.

बात करें अगर किराए की तो IRCTC के मुताबिक किराया यात्रियों की ऑक्यूपेंसी और बच्चों की उम्र के आधार पर अलग-अलग है. सिंगल ऑक्यूपेंसी का किराया 72,300 है. डबल ऑक्यूपेंसी का किराया 56,300 है. जबकि, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी में प्रति व्यक्ति किराया 53,500 रुपये है. इसके साथ ही 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बिना बेड किराया 38,900 और 2 से 4 साल के बच्चे के लिए 23,400 है.

कहां-कहां घुमाया जाएगा?