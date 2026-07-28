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1 अगस्त से बदल जाएंगे Tatkal टिकट बुकिंग के नियम! IRCTC का नया Token सिस्टम कैसे करेगा काम?

IRCTC Tatkal Ticket Booking Rules 2026: वेस्ट सेंट्रल रेलवे (WCR) ने 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक नई टोकन-आधारित प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है. इस पहल का मकसद लंबी लाइनों को कम करना, भीड़ को बेहतर ढंग से संभालना और काउंटर बुकिंग को ज्यादा पारदर्शी बनाना है.

By: Anshika thakur | Published: July 28, 2026 4:25:39 PM IST

आईआरसीटीसी तत्काल टिकट बुकिंग नियम 2026
आईआरसीटीसी तत्काल टिकट बुकिंग नियम 2026


IRCTC Tatkal Ticket Booking Rules 2026: रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को जल्द ही बुकिंग की एक ज़्यादा व्यवस्थित प्रक्रिया का अनुभव होगा. वेस्ट सेंट्रल रेलवे (WCR) ने 1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए एक नई टोकन-आधारित प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है. इस पहल का मकसद लंबी लाइनों को कम करना, भीड़ को बेहतर ढंग से संभालना और काउंटर बुकिंग को ज्यादा पारदर्शी बनाना है.
 
नई प्रक्रिया के तहत यात्रियों को तत्काल बुकिंग शुरू होने से पहले घंटों तक लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसके बजाय वे तय समय पर टोकन ले सकते हैं और बुकिंग पूरी करने के लिए अपने निर्धारित स्लॉट पर वापस आ सकते हैं.
 

नया टोकन सिस्टम कैसे काम करेगा

 
टोकन बांटने का तरीका मौजूदा तत्काल बुकिंग शेड्यूल के हिसाब से होगा.
 
  • AC तत्काल टोकन: सुबह 8:30 बजे से सुबह 9:00 बजे तक
  • नॉन-AC तत्काल टोकन: सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे तक
 
एक बार टोकन मिल जाने पर, यात्री तय समय पर रिजर्वेशन काउंटर पर जा सकते हैं और कई लाइनों में खड़े हुए बिना अपनी बुकिंग पूरी कर सकते हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस उपाय से इंतज़ार का समय कम होने और बुकिंग की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है.
 

टोकन लिमिट और सीट अलॉटमेंट

 
शुरुआत में हर रिजर्वेशन काउंटर ये टोकन जारी करेगा:
 
  • AC तत्काल बुकिंग के लिए 10 टोकन
  • नॉन-AC तत्काल बुकिंग के लिए 15 टोकन
यात्रियों की मांग और स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर टोकन की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है. अगर सभी टोकन धारकों की बुकिंग पूरी होने के बाद भी तत्काल सीटें बच जाती हैं तो बाकी टिकट दूसरे यात्रियों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर जारी किए जाएंगे.
 

परिवार की बुकिंग को प्राथमिकता

 
नई व्यवस्था के तहत दो तरह के टोकन शुरू किए गए हैं. कैटेगरी A उन यात्रियों के लिए है जो परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक कर रहे हैं जबकि कैटेगरी B में बाकी सभी बुकिंग शामिल हैं.
 
कैटेगरी A का टोकन पाने के लिए यात्रियों को अपना वैलिड फोटो ID और साथ जा रहे परिवार के सदस्य का फोटो ID दिखाना होगा. रेलवे ने यह भी साफ किया है कि इस नई व्यवस्था के तहत जारी किए गए टोकन किसी और को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते यानी कोई दूसरा व्यक्ति इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता.
 
उम्मीद है कि टोकन सिस्टम से तत्काल काउंटर बुकिंग में सुधार होगा और यात्रियों को ज्यादा निष्पक्ष और व्यवस्थित अनुभव मिलेगा.

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