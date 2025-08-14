Home > व्यापार > IRCTC Offer Discount on Ticket: आज से ही रेलवे टिकट पर मिलेगा 20 प्रतिशत का भारी भरकम डिस्काउंड, बस इस शर्त का करना होगा पालन

IRCTC Offer Discount on Ticket: आज से ही रेलवे टिकट पर मिलेगा 20 प्रतिशत का भारी भरकम डिस्काउंड, बस इस शर्त का करना होगा पालन

IRCTC Round Trip Package: यात्रियों की भारी भीड़ को देखते रेलवे एक नई योजना पर काम कर रहे हैं। जिसके तहत 20 फीसदी का डिस्काउंट यात्रियों दिया जाएगा।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 14, 2025 14:02:00 IST

IRCTC News: आने वाले दिनों में त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ से बचने के लिए, भारतीय रेलवे ने राउंड-ट्रिप पैकेज के लिए वापसी यात्रा के टिकट पर 20% की छूट शुरू की है। दिवाली और छठ की छुट्टियों में परिवार के साथ छुट्टी की योजना बनाने वालों के लिए यह अच्छी खबर है। इसके लिए 13 अक्टूबर, 2025 से 26 अक्टूबर, 2025 के बीच यात्रा बुकिंग की जा सकती है। 17 नवंबर, 2025 से 1 दिसंबर, 2025 तक की वापसी यात्रा टिकटों के लिए भी बुकिंग की जा सकती है। बता दें कि 60 दिनों की अवधि के बाद ये रियायत आपकों नहीं मिल पाएगी। 

लाभ कौन उठा सकता है?

इस राउंड-ट्रिप पैकेज योजना के तहत 20% की छूट उन लोगों को दी जाएगी जो जाने और वापसी दोनों यात्राओं के लिए टिकट बुक करते हैं। 

  • एक ही यात्री के नाम पर होनी चाहिए टिकट 
  • दोनों तरफ की टिकट कंफर्म हों
  • टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं मिलेगा

कब होगी टिकट बुकिंग? 

पीआईबी के मुताबिक- “13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 के बीच आगे की यात्रा के लिए बुकिंग 14 अगस्त 2025 से शुरू होगी। आगे की टिकट पहले बुक की जानी चाहिए, और फिर 17 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा के लिए कनेक्टिंग यात्रा सुविधा का उपयोग करके वापसी टिकट बुक की जा सकती है। अग्रिम आरक्षण अवधि का नियम वापसी यात्रा पर लागू नहीं होगा।” 

बता दें कि भारतिय रेलवे लाखों यात्रियों के लिए यह योजना बना रही है। क्योंकि त्यौहारों में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। जिससे यात्रियों को टीकट बुक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी कारण रेलवे ‘राउंड ट्रिप पैकेज’ शुरू करने जा रहा है। जिससे लोगों को कुछ हद तक टिकट बुकिंग पर छुटकारा मिल सकेगा। इसके लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा।

 

