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New IRCTC Website: टिकट बुकिंग करना होगा और भी आसान, IRCTC की नई वेबसाइट में होने जा रहे हैं ये 4 बड़े सुधार

कुछ सप्ताह पहले ही MNIT के छात्रों ने अभी की IRCTC वेबसाइट की कई तकनीकी कमियां बताईं थीं, जिसके बाद रेल मंत्रालय द्वारा यूजर्स के लिए नई वेबसाइट तैयार की गई है. जानकारी के मुताबिक नई वेबसाइट में 4 बड़े सुधार किए जाने वाले हैं.

By: Kunal Mishra | Published: July 12, 2026 10:58:48 AM IST

New IRCTC Website: टिकट बुकिंग करना होगा और भी आसान, IRCTC की नई वेबसाइट में होने जा रहे हैं ये 4 बड़े सुधार


New IRCTC Website: भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए नई वेबसाइट बनकर जल्दी ही आने वाली है. IRCTC इसमें कुछ नए बदलाव करने जा रहा है, जिससे टिकट बुकिंग करने की प्रक्रिया और भी ज्यादा फास्ट और एडवांस बनेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक IRCTC जल्दी ही नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करने जा रहा है. नई वेबसाइट में अब ग्राहकों को बार-बार कैप्चा भरने के झंझट में नहीं फंसना पड़ेगा और न ही स्लो इंटरफेस का सामना करना पड़ेगा.

कुछ सप्ताह पहले ही MNIT के छात्रों ने अभी की IRCTC वेबसाइट की कई तकनीकी कमियां बताईं थीं, जिसके बाद रेल मंत्रालय द्वारा यूजर्स के लिए नई वेबसाइट तैयार की गई है. जानकारी के मुताबिक नई वेबसाइट में 4 बड़े सुधार किए जाने वाले हैं. 

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नई वेबसाइट में क्या होंगे 4 सुधार? 

टिकट बुकिंग की नई वेबसाइट में होने वाले 4 सुधारों में से सबसे पहला सुधार है कि लोगों को कैप्चा को लेकर काफी समस्या आती थी. अब आपको नई वेबसाइट में बिना वजह कोई कैप्चा नहीं दिखेगा. दूसरी तरफ अब सभी श्रेणियों (Classes) की खाली सीटें को आप वेबसाइट के माध्यम से देख सकेंगे. इसके अलावा टिकट बुक करने के स्टेप्स को कम कर दिया गया है, जिससे बुकिंग की प्रक्रिया पहले से काफी आसान लगेगी. वहीं, वेबसाइट में एक और बड़ा सुधार है कि यात्रियों को दोबारा टिकट बुक करने में आसानी होगी. यात्रियों की जानकारी पहले से सेव रहेगी, जिससे आप दोबारा से टिकट बुक कर पाएंगे. 

15 जुलाई तक आ सकती है नई वेबसाइट 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई वेबसाइट में बीटा वर्जन का रिव्यू कर लिया गया है. दरअसल, बीटा वर्जन यानि एक तरह का फाइनल वर्जन है, जिसे कुछ ही लोगों को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है. नई टिकट बुकिंग वेबसाइट का पब्लिक बीटा 15 जुलाई तक आ सकता है. अब यात्रा के दौरान आपको बार-बार अपनी डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बुकिंग का प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा.

Tags: New IRCTC Website
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